Leichte Sprache bekannter machen

Bozen – Zum Internationalen Tag der Leichten Sprache planen das Büro für Leichte Sprache OKAY der Lebenshilfe und die Selbstvertretungsgruppe People First eine gemeinsame Aktion, um Leichte Sprache noch bekannter zu machen. Leichte Sprache ermöglicht vielen Menschen ein besseres Verstehen von Texten und eröffnet damit Möglichkeiten, sich einzubringen, sich zu beteiligen und an der Welt teilzuhaben.

Die Aktion besteht in einer Sammlung von Statements verschiedenster Personen aus der Welt der Nutzer/innen, der Auftraggeber/innen, der Politik, der öffentlichen Verwaltung und anderer mehr, die rund um den 28. Mai als Posts in den sozialen Medien der Lebenshilfe und von People First veröffentlicht werden. “Auf diese Weise soll diesem wichtigen Instrument zur Inklusion Sichtbarkeit verliehen und dazu aufgerufen werden, vermehrt von ihm Gebrauch zu machen. Dabei versteht sich Leichte Sprache nie als Ersatz für die Standardsprache, sondern immer als Ergänzung”, so die Lebenshilfe.