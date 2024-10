Leonardo-da-Vinci-Gasse in Meran: Grünes Licht für die Arbeiten

Von: luk

Meran – Die Arbeiten in der Leonardo-da-Vinci-Gasse in Meran werden am Freitag, 11. Oktober beginnen und bis Mitte Februar dauern mit einer Zwischenpause vom 6. Dezember 2024 bis 7. Januar 2025.

Das regionale Verwaltungsgericht hat gestern die Aussetzung der Sanierungsarbeiten an der Infrastruktur in der Leonardo-da-Vinci-Gasse aufgehoben. Baustelle wird am Freitag, 11. Oktober eröffnet.

Am 11. September hatte das Verwaltungsgericht dem Dringlichkeitsantrag einer Gruppe von Geschäftsinhaber*innen in der von den Arbeiten betroffenen Straße stattgegeben und den Eingriff gestoppt. Die Stadtwerke Meran hatten ursprünglich geplant, die Sanierung der Infrastruktur in der Leonardo-da-Vinci-Gasse im Zeitraum zwischen dem 16. September und dem 15. Dezember dieses Jahres durchzuführen. Gestern (9. Oktober) hat das Regionalverwaltungsgericht die Aussetzung aufgehoben und damit grünes Licht für die Eröffnung der Baustelle gegeben, da ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Durchführung der Arbeiten besteht.

Der neue Zeitplan

Die Arbeiten in der Leonardo-da-Vinci-Gasse werden am Freitag, 11. Oktober beginnen und mindestens bis Freitag, 6. Dezember fortgesetzt. Anschließend werden die Ausgrabungen geschlossen, wobei die Fahrbahn der Leonardo-da-Vinci-Gasse als Schotterweg für Fußgänger*innen begehbar sein wird – für Kraftfahrzeuge aber nicht befahrbar. Die Arbeiten werden am 7. Januar 2025 wieder aufgenommen und bis Mitte Februar 2025 abgeschlossen.

Anfang Februar 2025 soll auch die Baustelle im oberen Abschnitt der Laubengasse eröffnet werden. Dort werden die Sanierungsarbeiten an der Infrastruktur bis Mitte Juni 2025 abgeschlossen.

Beide Straßen – die Leonardo-da-Vinci- und die obere Laubengasse – werden anschließend asphaltiert.

Verkehrsmaßnahmen

Für die gesamte Dauer der Arbeiten, das heißt vom 11. Oktober 2024 bis Mitte Februar 2025, wird die Leonardo-da-Vinci-Gasse für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Der Fußgängerverkehr und der Zugang zu den an der Straße gelegenen Geschäften werden jedoch gewährleistet sein. Während der üblichen Zeiten, in denen die verkehrsberuhigte Zone frei zugänglich ist, können Anwohner*innen und Lieferant*innen den oberen Abschnitt der Laubengasse in Richtung Pfarrplatz befahren, müssen aber die Innenstadt über die Hallergasse, das Passeirer Tor und die Zenobergstraße verlassen. Zu diesem Zweck wurde am Anfang der Laubengasse, in unmittelbarer der Nähe der Kreuzung mit der Galilei- und der Sparkassenstraße, ein Portal aus Metall aufgestellt, welches das Profil des Passeirer Tores genau wiedergibt, sodass die Fahrer*innen von Lieferwagen und Lastwagen die Abmessungen ihres Fahrzeugs überprüfen können. Größere Lastkraftwagen, die über den unteren Bereich der Laubengasse ins Zentrum einfahren, müssen dagegen an der Kreuzung mit der Galilei- und der Sparkassenstraße links abbiegen und die Innenstadt über die Galileistraße verlassen.