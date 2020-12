Let’s Learn Digital!

Bozen – Um die Südtiroler Unternehmen in dieser herausfordernden Zeit mit Wissen und Know-how zu unterstützen, organisiert das WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen, erneut eine Reihe von kostenlosen Webinaren für Unternehmen. Das Weiterbildungsangebot startet im Jänner, Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die Corona-Pandemie stellt Unternehmen und Gesellschaft vor große Herausforderungen. Gerade in Zeiten großer Veränderung ist es deshalb wichtig, sich zu rüsten und die eigenen Kompetenzen zu erweitern. Mit Online-Weiterbildung können Betriebe die Qualifizierung ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen ausbauen.

Bereits im Frühling hatte das WIFI mit Erfolg eine kostenlose Webinar-Reihe für die Südtiroler Unternehmen angeboten. Im Jänner 2021 startet aufgrund des Interesses eine weitere Reihe von Live-Webinaren zu aktuellen Themen. Alle Veranstaltungen dieser Maßnahme im Rahmen der Initiative Wirtschaft = Zukunft! der Handelskammer Bozen sind für Südtiroler Unternehmen kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Die innovativen Live-Webinare und Online-Trainings wurden mit Fachexpert/innen entwickelt, damit Unternehmer/innen, Führungskräfte und Mitarbeiter die Krise besser bewältigen können. Das vielfältige Angebot in deutscher und italienischer Sprache umfasst Themen, die gerade jetzt relevant sind. So widmet sich ein Kurs den Sonderförderungen in der Krise und verschafft den Unternehmen einen Überblick, welche Unterstützungsmaßnahmen Land und Staat bieten.

Nicht minder wichtig ist es, mit gezielter Liquiditätsplanung die Krise zu bewältigen. Anhand von Praxisbeispielen und eines einfachen Tools vermittelt das Webinar „Liquidität planen und sichern“ die Kenntnisse, wie ein Liquiditätsplan erstellt und selbständig weitergeführt wird. Weitere Webinare befassen sich mit dem Führen von virtuellen Teams, dem digitalen Marketing in Zeiten von Covid-19, Videokonferenzen professionell moderieren und dem erfolgreichen Arbeiten im Home-Office.