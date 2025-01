Licht für Senioren: Erfolgreiche Spendenaktion

Von: mk

Bozen – Die Spendenaktion an Geldautomaten der Sparkasse zugunsten des Sozialvereins „Licht für Senioren“ erzielte einen großen Erfolg. Unter dem Motto „Jede Spende hilft!“ konnten in rund zwei Monaten über 16.000 Euro gesammelt werden. Die Sparkasse hat den Betrag auf 20.000 Euro aufgestockt.

Die Spendenaktion der Sparkasse zugunsten des Sozialvereins „Licht für Senioren“ ist erfolgreich zu Ende gegangen. Unter dem Motto „Jede Spende hilft“ konnten die Kunden der Bank bei Bankomatbehebungen an Geräten der Sparkasse einen Euro spenden. Dank einer Vielzahl von Unterstützern ist bei dieser Aktion in rund zwei Monaten auf diese Weise der stolze Betrag von 16.246 Euro zusammengekommen. Ausgehend von dieser Summe hat die Sparkasse den Betrag auf 20.000 Euro erhöht.

Gerne haben wir als Sparkasse unsere über 170 Bankomatgeräten zur Verfügung gestellt, um unsere älteren Landsleute zu unterstützen, die ein Leben lang hart gearbeitet haben, durch einen Schicksalsschlag in die Armutsfalle gestürzt sind und durch das soziale Netz fallen. Wir freuen uns sehr, dass sich die Kundinnen und Kunden so zahlreich daran beteiligt haben. Mit der Aufstockung der gesammelten Gelder wollen wir einen zusätzlichen Beitrag leisten, um zu helfen,“ erklären Sparkasse-Präsident Gerhard Brandstätter sowie der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò.

Es geht darum, Senioren in Notsituationen, die am ihren Lebensabend allein sind und durch das soziale Netz fallen, schnell und unbürokratisch zu unterstützen,“ erklärt die Präsidentin des Sozialvereins „Licht für Senioren“, Ingrid Hofer Walch, die einen Dank an die Sparkasse für die bewiesene Sensibilität ausspricht und gleichzeitig hinzufügt: „Mit den Spendengeldern, die über die Behebungen am Bankomat gesammelt werden, möchten wir insbesondere für zwei konkrete Projekte verwenden, die uns sehr am Herzen liegen: Bedürftige Seniorinnen und Senioren, die mit gesundheitlichen und sozialen Herausforderungen konfrontiert sind, bekommen einen Erholungsaufenthalt in der Lichtenburg Nals geschenkt, wo sie Gelegenheit haben, neue Bekanntschaften zu schließen und soziale Isolation zu vermeiden. Ein zweites Projekt zielt darauf ab, bedürftigen Seniorinnen und Senioren den Zugang zu medizinischen Hilfsgeräten zu ermöglichen, die für ihre Gesundheit entscheidend sind und die sie sich nicht leisten können“, betont die Präsidentin von „Licht für Senioren“.

Wer möchte, kann auch eine Spende an den Verein direkt am Schalter aller SparkasseFilialen tätigen. Die IBAN-Nummer des Spendenkontos von „Licht für Senioren“ lautet: IT 85 O 06045 58370 00000 0641000.