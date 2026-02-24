Lufthansa gibt neue Business-Class ab Ende März frei

Von: APA/Reuters

Nach vielen Monaten des Wartens auf die Zulassung kann die AUA-Konzernmutter Lufthansa auf einigen Langstreckenflügen ab Frankfurt ab Ende März ihre modernisierte Business Class füllen. Zum Start des Sommerflugplans am 29. März können Tickets der Premiumklasse in neuen Boeing 787-9 Jets gebucht werden, wie die Lufthansa am Dienstag mitteilte. Neue Maschinen des Boeing-Dreamliners kommen schon seit Oktober in die Lufthansa-Flotte am Flughafen Frankfurt.

Bisher mussten die 28 Business-Class-Sessel des neuen Ausstattungsprogramms Allegris aber gesperrt bleiben. Die US-Zulassungsbehörde FAA hatte die neu entworfene Bestuhlung mit ihren verschiedenen Varianten lange geprüft. Aktuell seien neun werksneue Dreamliner in Frankfurt angekommen, 20 weitere sollen bis Ende 2027 hinzukommen. Die zuletzt schwächelnde Kernmarke Lufthansa will mit neuen Flugzeugen, bequemerer Kabineneinrichtung und verbessertem Service Kunden anlocken, um profitabler zu werden.