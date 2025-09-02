Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > lvh biete Unterstützung bei Wohnraum-Wiederherstellung
Gemeinsamer Weg mit WOBI denkbar

lvh biete Unterstützung bei Wohnraum-Wiederherstellung

Dienstag, 02. September 2025 | 09:45 Uhr
Hannes Mussak und Martin Haller
Harald Wisthaler
Schriftgröße

Von: idr

Bozen – Die Diskussion über strukturelle und kommunikative Herausforderungen im Südtiroler Wohnbauinstitut (WOBI) schlägt hohe Wellen. Anstatt in öffentliche Kritik einzustimmen, setzt der Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) auf konstruktive Lösungen: Das Südtiroler Handwerk ist bereit, seine Kompetenzen einzubringen, um leerstehende oder sanierungsbedürftige Wohnungen wieder nutzbar zu machen und schnellstmöglich dem Wohnungsmarkt zuzuführen.

„Wir verfügen über ein professionelles Netzwerk von Handwerksunternehmen, die eine effiziente und qualitativ hochwertige Abwicklung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten garantieren können“, betont lvh-Präsident Martin Haller. „Dieses Angebot haben wir dem WOBI bereits unterbreitet – wir stehen jederzeit zur Verfügung.“

Der lvh sieht darin nicht nur eine Chance, leerstehende Objekte wieder in Schuss zu bringen, sondern auch, den steigenden Bedarf an leistbarem Wohnraum in Südtirol aktiv zu decken. Effizienz, kurze Wege und praxisnahe Lösungen seien die Stärken des Handwerks.

Auch auf politischer Ebene wurden die Möglichkeiten bereits diskutiert: Gespräche mit Wohnbaulandesrätin Ulli Mair haben stattgefunden. „Es ist wichtig, dass wir an einem Strang ziehen. Das Handwerk kann hier einen wesentlichen Beitrag leisten, um bestehende Ressourcen sinnvoll zu nutzen“, unterstreicht auch lvh-Vizepräsident Hannes Mussak.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
70
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
51
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
48
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Diskussion über Windpark am Brenner neu aufgeflammt
Kommentare
32
Diskussion über Windpark am Brenner neu aufgeflammt
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Kommentare
28
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 