lvh biete Unterstützung bei Wohnraum-Wiederherstellung

Von: idr

Bozen – Die Diskussion über strukturelle und kommunikative Herausforderungen im Südtiroler Wohnbauinstitut (WOBI) schlägt hohe Wellen. Anstatt in öffentliche Kritik einzustimmen, setzt der Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) auf konstruktive Lösungen: Das Südtiroler Handwerk ist bereit, seine Kompetenzen einzubringen, um leerstehende oder sanierungsbedürftige Wohnungen wieder nutzbar zu machen und schnellstmöglich dem Wohnungsmarkt zuzuführen.

„Wir verfügen über ein professionelles Netzwerk von Handwerksunternehmen, die eine effiziente und qualitativ hochwertige Abwicklung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten garantieren können“, betont lvh-Präsident Martin Haller. „Dieses Angebot haben wir dem WOBI bereits unterbreitet – wir stehen jederzeit zur Verfügung.“

Der lvh sieht darin nicht nur eine Chance, leerstehende Objekte wieder in Schuss zu bringen, sondern auch, den steigenden Bedarf an leistbarem Wohnraum in Südtirol aktiv zu decken. Effizienz, kurze Wege und praxisnahe Lösungen seien die Stärken des Handwerks.

Auch auf politischer Ebene wurden die Möglichkeiten bereits diskutiert: Gespräche mit Wohnbaulandesrätin Ulli Mair haben stattgefunden. „Es ist wichtig, dass wir an einem Strang ziehen. Das Handwerk kann hier einen wesentlichen Beitrag leisten, um bestehende Ressourcen sinnvoll zu nutzen“, unterstreicht auch lvh-Vizepräsident Hannes Mussak.