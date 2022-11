lvh-Delegation in Rom

Bozen – Heute fand in der italienischen Hauptstadt die Generalversammlung des nationalen Handwerkerverbandes Confartigianato statt. Ehrengast der Veranstaltung war Giorgia Meloni. Vor Ort waren auch Vertreter des lvh-Vorstandes.

Die vielzähligen Handwerksbetriebe stellen einen bedeutenden Wirtschaftspfeiler in Italien dar. Sie werden auch weiterhin ihren Beitrag leisten, wenn es darum geht, wirtschaftliche und soziale Verantwortung zu übernehmen. Dies war der Tenor der heutigen Confartigianato-Generalversammlung in Rom. Der Veranstaltung wohnten auch das lvh-Präsidium und Mitglieder des lvh-Vorstands bei. Im Fokus der Jahresversammlung standen die anhaltende Energiekrise, die Entwicklung der Rohstoffpreise, die Auswirkungen auf die Kosten von Kleinst- und Kleinunternehmen und die Situation auf dem Gasmarkt. „Italien zählt über vier Millionen Kleinbetriebe, die das Rückgrat der italienischen Wirtschaft darstellen. Entsprechend benötigen sie gerade in Hinblick auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen Unterstützung von Seiten der Politik. Stabile und verlässliche Rahmenbedingungen sind in diesem Zusammenhang die besten Voraussetzungen“, bekräftigte lvh-Präsident Martin Haller.

Ehrengast der Veranstaltung war Premierministerin Giorgia Meloni, welche die Leistungen und die Qualität der Produkte und Dienstleistungen „made in Italy“ lobte. Darüber hinaus hob sie einige Maßnahmen zur Förderung und Stärkung der Kleinst- und Kleinbetriebe hervor und ging auch auf das gestern im Ministerrat genehmigte Haushaltsgesetz ein. Vor allem aber will sich Meloni für eine stärkere strategische Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen einsetzen.

Für den Südtiroler Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister lvh.apa ist der regelmäßige Austausch mit dem Confartigianato ein unverzichtbarer Dialog sowie direkter Draht zur nationalen Politik. Die lvh-Delegation nutzte auch die Gelegenheit, sich in Rom mit dem Kammerabgeordneten Dieter Steger über verschiedene Themen auszutauschen.

Die Rede von Giorgia Meloni:

Im Bild (von links): Walter Pöhl, Hannes Mussak, Elio Pidutti, Horst Pichler, Robert Egger, Giorgio Bergamo, Dieter Steger, Daniela Bortolon, Martin Haller, Johanna Falser, Andreas Mair und Klaus Nagler – Foto: © lvh.apa