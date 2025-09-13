lvh gratuliert zu herausragenden Erfolgen bei den EuroSkills 2025

Von: ka

Herning(DK)/Bozen – Nach drei Tagen stehen die Resultate fest und Südtirol spielt ganz vorne mit. Mit Stolz und großer Freude gratuliert der Wirtschaftsverband lvh.apa den Südtiroler Junghandwerkerinnen, die bei den EuroSkills 2025 in Herning (Dänemark) mit beeindruckenden Leistungen geglänzt haben. Zwei Europameister-Titel und ein Medaillon of Excellence sind das Ergebnis von Talent, Engagement und einer hochwertigen Ausbildung im Südtiroler Handwerk.

Raffael Stenico aus St. Ulrich sicherte sich den Europameister-Titel in der Kategorie Baumeister/innen und Maurer/innen, während Jonas David Hofer aus Lana in der Kategorie Bodenleger/innen die Goldmedaille errang. Mit einem Medallion for Excellence wurde Christoph Auer aus Spinges für seine herausragende Leistung in der Kategorie der Maler/innen und Lackierer/innen ausgezeichnet.

„Einmal mehr sind wir unglaublich stolz auf unsere Jugend, auf ihre Leistung, aber auch auf die Lehrbetriebe Stenico Ivo, Hofer Markus Bodenleger und Andreas Kofler, die die Burschen auf diesem Weg begleitet haben“, betont lvh-Präsident Martin Haller. „Ein herzlicher Dank geht auch an die Fachexperten sowie an die Handelskammer Bozen, die die Teilnahme der Südtiroler Mannschaft organisiert und mit großem Einsatz unterstützt haben.“

Der lvh sieht in diesem Erfolg einen weiteren Beweis für die hohe Qualität des Südtiroler Handwerks. Die duale Ausbildung, in der Praxis und Theorie ideal miteinander verzahnt werden, bildet dabei das stabile Fundament.

Auch lvh-Vizepräsident Hannes Mussak zeigt sich begeistert: „Die Südtiroler haben in Herning und damit auf europäischer Bühne gezeigt, wie talentiert, engagiert und leistungsstark unsere jungen Handwerker sind. Diese Erfolge sind nicht nur persönliche Meilensteine, sondern auch ein starkes Signal für die gesamte Branche. Der lvh ist sehr erfreut über diese Anerkennung auf höchster Ebene.“

Der lvh gratuliert allen Teilnehmern herzlich und bedankt sich bei allen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. “Südtirols Handwerk lebt durch seine Qualität, seine Leidenschaft – und seine Jugend”, betont auch lvh-Direktor Walter Pöhl.