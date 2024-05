lvh: Kontinuität großgeschrieben

Bozen – Am Donnerstag hat der Rat des Südtiroler Handwerks das neue lvh-Präsidium und den neuen lvh-Vorstand gewählt.

Die Südtiroler Handwerkerinnen und Handwerker setzen weiterhin auf Kontinuität und Beständigkeit, wenn es um die Führung und Vertretung der Handwerksinteressen geht. Heute Abend hat der Rat des Südtiroler Handwerks Martin Haller als lvh-Präsident für weitere fünf Jahre bestätigt. Er wird dabei von den neu gewählten Vizepräsidenten Hannes Mussak und Giorgio Bergamo unterstützt, die ebenfalls wiedergewählt wurden.

Der lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister freut sich über die einstimmige Bestätigung der Führung. Martin Haller tritt damit seine zweite Amtsperiode als Präsident des größten Wirtschaftsverbandes in Südtirol an. „Ich empfinde es als große Ehre, wieder gewählt worden zu sein. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinen Vizepräsidenten und der Direktion, bestmöglich die Interessen der kleinen und mittleren Handwerksbetriebe in Südtirol zu vertreten und maßgeschneiderte Antworten und Lösungen für das Handwerk zu bieten“, erklärte Martin Haller nach der Wahl.

Dass die lvh-Mitglieder Vertrauen in die bisherige Führung hatten und sich eine Fortsetzung in dieser Konstellation wünschen, bestätigt auch die Wiederwahl der zwei lvh-Vizepräsidenten Hannes Mussak und Giorgio Bergamo. Sie unterstreichen: „Diese Bestätigung bestärkt uns am Festhalten und Fortsetzen unserer Ziele, wie die Einführung von Ausbildungspraktika bereits ab 14 Jahren ebenso wie die Förderung der dualen Ausbildung nicht nur in der deutschen, sondern auch in der italienischen Schule. Zudem möchten wir dem gesamten Südtiroler Handwerk Sichtbarkeit verschaffen und den jungen Menschen die Begeisterung und Leidenschaft für praktische Berufe vermitteln.“

Im Rahmen der Sitzung der ersten Sitzung des neuen Rates des Südtiroler Handwerks wurden auch die neuen Vorstandsmitglieder des lvh gewählt. Dazu zählen: Priska Reichhalter, Mathias Piazzi, Petra Holzer Tschenett, Daniela Bortolon, Fritz Ploner, Robert Egger und Klaus Nagler.

Im Rahmen der ersten Sitzung des lvh-Vorstandes im Juni können weitere Mitglieder kooptiert werden.