lvh setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen – „Besetzter Platz“

Bozen – Der lvh beteiligt sich an der Sensibilisierungskampagne „Besetzter Platz”. Dazu wird ein, mit einer roten Decke umhüllter Stuhl aufgestellt, um der Frauen zu gedenken, die Opfer von Gewalt durch Männer geworden sind.

Anlässlich des diesjährigen Tages gegen Gewalt an Frauen, am 25. November, beteiligt sich auch der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa), an der gesamtstaatlichen Kampagne „Posto occupato/Besetzter Platz“. Dazu wird ein mit einer roten Decke umhüllter Stuhl aufgestellt, auf dem verschiedene, weibliche Accessoires verteilt werden. Damit soll die Leere symbolisiert werden, die jede Frau, die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt wird, meist durch einen Partner oder ein Familienmitglied, in der Gesellschaft hinterlässt.

Die Kampagne ist allen Frauen gewidmet, die Opfer von Gewalt wurden. Jede dieser Frauen hatte einen Platz bei der Arbeit, in der Familie und in unserer Gesellschaft, bevor der Ehemann, ein Ex-Partner, ihr Liebhaber oder auch ein Unbekannter ihrem Leben ein gewaltsames Ende bereitete. Diesen Platz will der lvh nun für diese Frauen freihalten, damit ihre Geschichten nicht vergessen werden.

„Es ist von großer Bedeutung, dass Männer und Frauen heute gemeinsam zeigen, dass der bisherige Zustand nicht länger toleriert werden kann. Frauen sollen sich in unserer Gesellschaft wohl fühlen können und nicht mit dem Gefühl leben müssen, Angst, um ihre eigene Sicherheit zu haben. Genau deshalb stehen wir heute als Frauen im Handwerk auf, um ein Zeichen zu setzen, um Mut zu machen“, unterstreichen die Landesobfrau der Frauen im Handwerk, Petra Holzer und Johanna Santa Falser, Vorstandsmitglied des lvh.

„Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist weder eine Privat- noch eine reine Frauensache. Wir alle sind gefordert dem entschieden entgegenzutreten und ganz klar zu sagen: Gewalt ist ein Tabu, das wir als Verband, als Gesellschaft, nicht tolerieren“, ergänzt lvh-Präsident Martin Haller.

Weitere Informationen zu der Aktion „Besetzter Platz“, gibt es unter www.postoccupato.org.