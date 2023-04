Margreid–Lafot: Kreuzung sicherer gestaltet

Margreid – Die Kreuzung der Weinstraße mit der Südzufahrt nach Margreid und Lafot wurde in den vergangenen Monaten neu gestaltet. Nun sei der Kreuzungspunkt für alle Verkehrsteilnehmer sicherer, so Alfreider.

Die Arbeiten an der Kreuzung der Weinstraße (LS 19) mit der südlichen Dorfzufahrt nach Margreid und nach Lafot im Auftrag des Mobilitätsressorts des Landes wurden in diesen Tagen beendet. Die Kreuzung wurde neu gestaltet. Verkehrsinseln sorgen für mehr Sicherheit. Zudem wurde ein Gehsteig von der Kreuzung bis zum Sportplatz im Süden des Gemeindezentrums angelegt. Auch die Bushaltestelle im Bereich der Kreuzung wurde angepasst. “Damit ist der Kreuzungspunkt nun für alle Verkehrsteilnehmer sicherer, insbesondere für die zahlreichen Schulkinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad diesen Straßenabschnitt überqueren”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Die Sicherungsarbeiten hatten Mitte Oktober 2022 begonnen und wurden vom Unternehmen De.Co.Bau GmbH aus Bozen durchgeführt. Im Herbst wurde die Stützmauer für den Gehsteig errichtet. Zwei Abwasserleitungen wurden neu verlegt. Ab Februar wurden die Beleuchtungsleitung sowie die Infrastruktur für die Breitbandverlegung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Margreid verlegt. “Anschließend wurde der Gehsteig mit Randstein angelegt und ein Holzzaun montiert”, berichtet Peter Cappello vom Landesamt für Straßenbau Mitte-Süd. In einem nächsten Schritt wird bei höheren Temperaturen laut Cappello noch die Asphaltierung mit Feinasphalt auf der gesamten Straße abgewickelt.

