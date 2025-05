Maschinen- und Anlagenbau: Südtiroler Unternehmer zu Besuch in Augsburg

Von: mk

Augsburg – Die Handelskammer Bozen organisierte in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Schwaben und dem NOI Techpark Südtirol vom 5. bis 6. Mai 2025 eine Unternehmerreise nach Augsburg in Deutschland. Neben Unternehmensbesichtigungen und einem Besuch des Augsburger Innovationsparks, hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Möglichkeit, sich mit Augsburger Unternehmerinnen und Unternehmern auszutauschen.

Die in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Schwaben, dem NOI Techpark Südtirol und dem Service Internationalisierung der Handelskammer Bozen organisierte Unternehmerreise startete am 5. Mai mit dem Besuch des Unternehmens DMG Mori Deutschland in Pfronten. DMG MORI ist ein weltweit führender Hersteller von hochpräzisen Werkzeugmaschinen.

Anschließend besichtigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Augsburg Innovationspark und den Showroom “KI in der Produktion”. Der Innovationspark bringt innovative Unternehmen, Start-ups und wissenschaftliche Einrichtungen zusammen. Das Technologiezentrum bildet das Herzstück des Parks und bietet eine moderne Infrastruktur für Schlüsselbranchen wie Industrie 4.0, Leichtbau und Faserverbund, Mechatronik und Automation, IT und Embedded Systems, Umwelttechnik sowie Luft und Raumfahrt. Im Showroom lernten die Unternehmerinnen und Unternehmer an interaktiven Ausstellungsstücken die Funktionsweisen und Möglichkeiten des KI-Einsatzes im Umfeld der Produktion und der Arbeit in der Industrie 4.0 kennen.

Am Abend des ersten Tages hatten die Südtiroler Unternehmer und Unternehmerinnen bei einem Netzwerktreffen die Gelegenheit, sich mit ausgewählten Unternehmen der Industrie- und Handelskammer Schwaben auszutauschen.

„Die Unternehmerreise fördert den Austausch und die Zusammenarbeit von Südtiroler Unternehmen der Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automation und Metallverarbeitung mit Unternehmen aus dem Kammerbezirk Schwaben in diesen Bereichen“, so Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.

Am zweiten Tag der Reise besichtigte die Südtiroler Delegation drei Betriebe: Die Hosokawa Alpine AG in Augsburg, spezialisiert auf Maschinenbau von Anlagen zur Aufbereitung und Handhabung von Pulvern, Granulaten und Schüttgütern sowie von Anlagen zur Fertigung und Veredelung von Blasfolien. Die Voxeljet AG in Augsburg, Hersteller von 3D-Druckern, Innovations- und Technologietreiber für anspruchsvolle 3D-Drucklösungen. Sowie die Grenzebach Maschinenbau GmbH in Asbach, Produzent von maßgeschneiderten Automatisierungslösungen im Betrieb, in der Logistik und bei vernetzten Transport-Robotern.

An der Reise teilgenommen haben Vertreter und Vertreterinnen der Unternehmen Engl Werkzeugbau GmbH aus Bozen, Weico Maschinenbau GmbH aus Feldthurns, Vap GmbH aus Truden, Plack Maschinenbau aus Naturns, Smart Dato aus Naturns, Falser Maschinenbau GmbH aus Auer, Fematec GmbH aus Latsch und WF Mechanik GmbH aus Vahrn.