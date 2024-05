MeBo: Ab 22. Mai zwischen Gargazon und Meran Süd/Sinich gesperrt

Meran – Auf dem Abschnitt zwischen Gargazon und Meran Süd/Sinich wird ab 22. Mai auf der Fahrbahn Nord der Schnellstraße MeBo gearbeitet. Es gibt eine Sperre mit Umleitung bis 29. Mai.

Ab 22. Mai bis zum 29. Mai wird die Schnellstraße Meran-Bozen auf einem rund zwei Kilometer langen Abschnitt der Nordspur zwischen Gargazon und Meran Süd/Sinich gesperrt. Während dieser Zeit laufen Fräß- und Asphaltierungsarbeiten auf über 25.000 Quadratmetern Straße. Während der Arbeiten wird der gesamte Verkehr über die Überholspur der Fahrbahn Süd umgeleitetet. Zusätzlich werden die Ein- und Ausfahrten Burgstall – Lana gesperrt und neu asphaltiert.

Am Mittwoch beginnen die Fräßarbeiten und dauern etwa zwei Tage. Danach wird eine sieben Zentimeter dicke Binderschicht auf die Normalfahrspur gelegt. Anschließend wird die gesamte Breite der Schnellstraße neu asphaltiert. Dafür braucht es 2500 Tonnen Asphalt. Eine Beschilderung vor der Ausfahrt Gargazon in Fahrtrichtung Meran informiert über die Sperrung der nächsten Ausfahrt (Burgstall – Lana). Nach dem Auftragen der Straßenmarkierungen wird die Straße am 30. Mai 2024 wieder für den Verkehr geöffnet.

Das Land investiert 671.096,28 Euro in den Eingriff. Die Arbeiten werden von der Firma C9 Costruzioni abgewickelt.