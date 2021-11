Medaillenregen für Südtiroler Käse

Bozen/Hopfgarten in Tirol – Elf Mal Gold, sechs Mal Silber und sechs Mal Bronze, so das hervorragende Ergebnis für die Südtiroler Milchwirtschaft bei der 15. Käsiade, welche vergangene Woche in Hopfgarten in Tirol stattgefunden hat. 455 Produkte aus acht Nationen stellten sich dem Wettbewerb und die Qualität der Südtiroler Käse und der Südtiroler Butter überzeugte die Fachjury.

Die internationale Käsiade ist ein Wettbewerb für Käsespezialitäten aus dem In- und Ausland und wird vom Verband der Käserei- und Molkereifachleute veranstaltet. Daneben gibt es auch noch einen Butterwettbewerb. Die Beurteilung erfolgt durch eine international besetzte Fachjury, wobei das wichtigste Kriterium in der Bewertung der Geschmack ist.

Mit stolzen 23 Medaillen konnten die Vertreter der Südtiroler Milchhöfe und die Direktvermarkter die Heimreise aus Tirol antreten. Die Käsiade hat zum wiederholten Mal gezeigt, dass die Südtiroler Milchwirtschaft international im Spitzenfeld liegt. „Die Herstellung von Käse ist ein Handwerk, das jahrelange Erfahrung braucht, um echte Perfektion zu erreichen. Bei unserem Käse legt der Käsemeister noch persönlich Hand an. Jeder Käse hat seine Persönlichkeit und ist ein Einzelstück, keine Massenware. Wir freuen uns, dass die Südtiroler Molkereimeister mit ihren Spezialitäten ganz vorne dabei sind. Das zeugt von ihrer Kompetenz und von ihrer Leidenschaft zum Produkt“, so Joachim Reinalter der Obmann des Sennereiverbandes Südtirol.

„Das Niveau steigt bei jeder Käsiade. Daher können die Südtiroler Käsemeister stolz sein, ganz vorne dabei zu sein. Das Käseland Südtirol hat einige Schätze zu bieten; das ist Qualität, die man schmeckt“, ist Andreas Österreicher, Leiter der Abteilung Lebensmittel im Sennereiverband und Jurymitglied, überzeugt.

Mit Gold ausgezeichnet wurden die Mila-Bergmilch Südtirol für die Kräuterhexe und die Mozzarella Fior di latte, der Milchhof Brixen – Brimi für die Mozzarella Kugel 125 Gramm, die Heumilch-2 Mozzarelline und die Mozzarella Bocconcini, die Sennerei Drei Zinnen für die Toblacher Butter und die Käserei Sexten für den Sextner Stangenkäse. Die Feinkäserei Capriz erhielt Gold für den Giniz, die Hofkäserei Seppnerhof für den Pfelderer Bergkäse, die Hofkäserei Neuhaushof für den Bärlauchkäse und die Hofkäserei Unteroltl für den Ziegenfrischkäse in Olivenöl.

Silber ging an die Mila-Bergmilch Südtirol für den Mascarpone, an die Käserei Sexten für den Sextner Qualitätsbutter, an die Feinkäserei Capriz für den Ziegello sowie an die Hofkäsereien Neuhaushof für den Kräuterkäse und den Wildkräuterkäse und die Hofkäserei Unteroltl für die Ziegenrolle.

Bronze erhielten die Sennerei Burgeis für den Burgeiser Halbfett, den Burgeiser Classic und den Stilfser g.U., die Sennerei Drei Zinnen für den Hochpustertaler und die Toblacher Stange sowie die Käserei Sexten für den Sextner Bauernkäse.

Die Wertschöpfung aus der Veredelung der Milch zu Käse ist für die Südtiroler Milchwirtschaft von großer wirtschaftlicher Bedeutung. In Südtirol werden 23 Millionen Kilogramm Schnittkäse und Mozzarella hergestellt. Dazu kommen noch 13 Millionen Kilogramm Frischkäse wie Mascarpone und Ricotta. Weiters werden knapp 3,5 Millionen Kilogramm Butter produziert. Für Spitzenprodukte braucht es einen Rohstoff von höchster Qualität. Diesen liefern 4.500 bäuerliche Familienbetriebe.