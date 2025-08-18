Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Mehr Container auf Europas größten Häfen umgeschlagen
Romantischer Blick auf Hamburger Hafen mit Containerschiff auf Elbe

Mehr Container auf Europas größten Häfen umgeschlagen

Montag, 18. August 2025 | 13:57 Uhr
Hamburg - Romantischer Blick auf Hamburger Hafen mit Containerschiff auf Elbe
APA/APA/dpa/Daniel Reinhardt
Schriftgröße

Von: apa

Im Match der drei größten Häfen Europas – Rotterdam, Antwerpen-Brügge und Hamburg – hat im Wachstum der kleinste des Trios in der norddeutschen Metropole im ersten Halbjahr die Nase vorne gehabt. Der Containerumschlag in Hamburg legte zum Vorjahreszeitraum um 9,3 Prozent auf 4,2 Millionen Standardcontainer zu. In Rotterdam gab es ein Plus um 2,7 Prozent auf 7 Millionen Standardcontainer und in Antwerpen-Brügge von 3,7 Prozent auf 6,9 Millionen Standardcontainer.

Ein Grund der guten Entwicklung war, dass der Warentransport mit Asien stieg. Wachstumsmärkte waren Malaysia, Indien und China, berichtete dpa-AFX mit Verweis auf Mitteilungen der Häfen am Montag.

US-Geschäft in Hamburg litt unter Trump

Wichtigster Handelspartner am Hamburger Hafen war demnach China. Der Umschlag stieg um 10,5 Prozent auf 1,2 Millionen Container. Das entspricht einem Anteil von 28,6 Prozent. Das US-Geschäft litt unter den Zöllen der Trump-Regierung: Es verzeichnete einen Rückgang um 19,3 Prozent auf 275.000 Container.

Der gesamte Seegüterumschlag im Hamburger Hafen wuchs um 3,6 Prozent auf 57,8 Millionen Tonnen. Entgegen dem Trend ging der Umschlag von Massengut und Stückgut zurück. Als Massengüter gelten unverpackte Rohstoffe wie Getreide, Stückgüter sind einzelne Gegenstände wie Möbel.

Weltweit Shanghai größter Hafen

Weltweit kommt Rotterdam bei der wichtigen Messgröße der Standardcontainer zuletzt in den hinteren Rand der Top 10 weltweit, Antwerpen-Brügge wurde schon als zwölftgrößter Hafen gezählt. Gegen Shanghai auf Platz eins mit an die 50 Millionen Standardcontainer im Jahr oder Singapur auf Platz zwei mit an die 40 Millionen kommen aber sonst nur chinesische Häfen und jener in Busan, Südkorea, näher heran.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Kommentare
78
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Brennerautobahn im Reisechaos
Kommentare
62
Brennerautobahn im Reisechaos
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
42
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
Kommentare
41
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
37
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 