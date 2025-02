Mehr Züge zwischen London und Festland-Europa möglich

Int. Bahnhof St Pancras in London soll ausgebaut werden

Von: apa

Eine Reise per Zug vom europäischen Festland nach Großbritannien könnte in Zukunft einfacher werden. Die Betreiber des Eurotunnels und jene des britischen Hochgeschwindigkeitsnetzes haben eine Absichtserklärung zur Stärkung der Verbindungen unterzeichnet. Das Memorandum of Understanding skizziert laut Mitteilung Maßnahmen zur Verkürzung der Reisezeiten, Verbesserung der Fahrplankoordination und Förderung weiterer Züge und neuer Strecken.

Diese Verbesserungen zielen darauf ab, internationale Hochgeschwindigkeitsreisen schneller, erschwinglicher und bequemer zu machen, heißt es. Bisher ist die Reise aus Österreich oder auch Deutschland nach London mit dem Zug nur mit einem Umstieg möglich. Die ÖBB teilten auf Nachfrage mit, dass man beispielsweise mit Umstieg in Brüssel in die britische Metropole reisen könne. Sollten neue Verbindungen von London nach Deutschland geben, würden sich auch die Umsteige-Relationen auch aus Österreich deutlich verbessern.

Die Zeitung “Times” berichtete laut dpa, dass die Pläne für Direktverbindungen von Köln und Frankfurt in die britische Hauptstadt London dank der Vereinbarung konkreter würden. Wann die ersten Direktzüge fahren könnten, ist allerdings offen.

“Reihe neuer Ziele” in Schweiz, Frankreich, Deutschland angekündigt

Den Wunsch, Direktverbindungen anzubieten, gibt es seit vielen Jahren. Bisher fahren im Personenverkehr nur Hochgeschwindigkeitszüge des französisch-britischen Unternehmens Eurostar durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal. Dass einmal ÖBB-Züge durch den Eurotunnel fahren, bezeichnen Branchenkenner als unrealistisch. Selbiges gilt umgekehrt für Eurotunnelzüge nach Österreich.

Der Kanaltunnel-Betreiber Getlink kündigte jedenfalls “eine Reihe neuer Ziele” in Deutschland, der Schweiz und Frankreich an. Hintergrund ist der geplante Ausbau des Londoner Fernbahnhofs St Pancras International mit einer deutlichen erhöhten Passagierkapazität. Angestrebt wird, dass auch konkurrierende Bahnunternehmen von London aus neue Ziele ansteuern können.