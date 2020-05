Meran 2000 bereit für den Restart

Meran – Nach dem vorzeitigen Saisonende am 10. März sowie nach mehreren Wochen der obligatorischen Revisionsarbeiten an den Aufstiegsanlagen, ist das Freizeitgebiet Meran 2000 nun bereit für den Neustart in den Sommer. Am Samstag, 30. Mai nehmen die beliebte Schienenrodelbahn Alpin Bob und die Seilbahn Meran 2000 erneut ihren Betrieb auf. Auch das Kinderareal an der Bergstation „Outdoor Kids Camp“ sowie der Streichelzoo mit Ponys, Ziegen und Hasen wird geöffnet. Ab Samstag, 30. Mai ist auch der Klettersteig „Heini Holzer“ für alle Bergliebhaber und Familien mit kletterfreudigen Kindern begehbar. Die Umlaufbahn Falzeben wird zu einem späteren Zeitpunkt eröffnet.

Die Sicherheit und der Schutz der Fahrgäste und des Personals haben in diesem Sommer auf Meran 2000 oberste Priorität. „Die größte Seilbahn Südtirols kann bei Normalbetrieb 120 Personen transportieren. Als Schutzmaßnahme wird aber die aufgrund der Covid-19 Bestimmungen erlaubte Beförderungskapazität von 80 Personen auf ein Maximum von 40 Fahrgästen pro Seilbahnkabine reduziert. Des Weiteren werden unsere Anlagen kontinuierlich desinfiziert und es gelten genaue Regeln auch für die Fahrgäste“, erklärt Paul Jakomet, Direktor der Meran 2000 Bergbahnen AG.

Bei den Stationen der Anlagen, in den Kabinen, an den Kassen und in eventuellen Warteschlangen müssen Fahrgäste gilt: Hände desinfizieren und Schutzhandschuhe tragen, welche beim Einstieg kostenlos zur Verfügung stehen. Es wird darum gebeten, diese nach Gebrauch ordnungsgemäß zu entsorgen. Außerdem sollte man Mund- und Nasenschutz tragen. Bei Bedarf kann auch ein Meran 2000 Schlauchtuch erworben werden. In Wartebereichen muss der Sicherheitsabstand eingehalten werden. Generell sollte man auf andere Rücksicht nehmen; das bedeutet u.a. auch Kontakt vermeiden, keine Hände schütteln, in den Ellenbogen niesen oder etwa nicht drängeln.

„Wir sind sehr froh, nun den Freiraum im Grünen auf 2.000 Metern Höhe unseren Gästen wieder zugänglich zu machen und alle Freizeitaktivitäten wie Wandern, Biken, Klettersteig oder einfach mit den Kindern im Freien zu spielen, anbieten zu können. Dafür bitten wir alle Gäste verständnisvoll mit der Situation umzugehen, das Personal der Aufstiegsanlagen zu respektieren und sich an die Regeln zu halten“, so Sonja Pircher, Präsidentin der Meran 2000 Bergbahnen AG.

Auch einige Hütten sind bereits geöffnet: das Panorama Bistro an der Bergstation der Seilbahn, die Kirchsteiger Alm und die Moschwald Alm. Den aktuellen Stand der weiteren Gastbetriebe, empfiehlt man auf der Webseite von Meran 2000 zu kontrollieren.

Der Fahrplan der Nebensaison bis zum 26. Juni 2020:

Bergbahn: 9.00-17.00 Uhr

Alpin Bob: 10.00-16.30 Uhr