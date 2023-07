Meran 2000: Langlaufloipe wird mit Beschneiungsanlage ausgestattet

Meran – Die Meran 2000 Seilbahnen AG, an der auch die Stadtgemeinde Meran beteiligt ist, will die Langlaufloipe in Falzeben neu aufwerten und mit einer Beschneiungsanlage ausstatten. Die diesbezüglichen Kosten wurden auf 150.000 Euro geschätzt.

Es gibt gute Nachrichten für Langlaufbegeisterte: Die Meran 2000 Seilbahnen AG hat nämlich beschlossen, die mehr als zwei Kilometer lange Falzebenschleife neu aufzuwerten. Diese soll ab der kommenden Wintersaison in Betrieb gehen.

Der kürzlich erfolgte Austausch der Wasserleitungen, der im Zuge des Ausbaus der Falzebenloipe erfolgte, ermöglicht den Bau einer Beschneiungsanlage für die Langlaufstrecke, die damit sowohl in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit als auch auf die Sicherheit bestens geeignet sein wird. Im Wesentlichen sind die Lieferung und die Verlegung von 450 Metern gusseisernen Rohrleitungen, Schächte für den Anschluss der Schneekanonen, Elektroleitungen für den Betrieb der Beschneiungsanlage und technische Schneeerzeuger vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 150.000 Euro. Die Stadtgemeinde Meran, die mit 64,20 Prozent an der Gesellschaft beteiligt ist, wird sich auch an der Finanzierung der Arbeiten beteiligen.

“Die Wiederinbetriebnahme des Langlaufrings ist eine wichtige Maßnahme, um unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Möglichkeit zu geben, diesen Sport in ihrem heimischen Skigebiet auszuüben. Dieses neue Projekt unterstreicht die große Aufmerksamkeit, welche die Gesellschaft Meran 2000 Seilbahnen und die Stadtregierung den Sport- und Freizeitaktivitäten im Freien widmen, um allen Meraner Sport- und Bergbegeisterten auch weiterhin ein qualitativ hochwertiges Angebot zu garantieren“, so Sportstadtrat Nerio Zaccaria.