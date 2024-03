Meran hat sich für JAZZ’INN 2024 beworben

Meran – Die Stadtgemeinde Meran hat sich um die Ausrichtung der Veranstaltung JAZZ’INN 2024 beworben. Dieses Event wird von der Sitftung “Fondazione Ampioraggio” gefördert mit dem Ziel, ein nationales Ökosystem der Innovation zu schaffen, indem Nord- und Süditalien zusammengeführt werden. Die diesjährige Veranstaltung, die für September geplant ist, wird sich auf künstliche Intelligenz und ihre Möglichkeiten und kritischen Aspekte konzentrieren.

Italienische Dörfer und Gemeinden in Entwicklungslabore zu verwandeln und die Langsamkeit in einen Katalysator für nachhaltige Projekte und Investitionen fernab des Alltäglichen zu verwandeln, um so die lokalen Gemeinschaften zu stimulieren und den Teilnehmern den Raum und die Zeit zu bieten, sich kennenzulernen, zusammenzuarbeiten und Kompetenzen auszutauschen: Das ist die Philosophie von JAZZ’INN, einer Veranstaltung, die von der Stiftung Fondazione Ampioraggio gefördert wird und seit 2017 Gebiete und Gemeinden aus ganz Italien einbezieht. DIese werden jedes Jahr von einer speziellen Kommission, die sich aus Mitgliedern und Partnern der Stiftung selbst zusammensetzt, ausgewählt.

“Die Stadt Meran hat sich um die Ausrichtung der Veranstaltung im Jahr 2024 beworben und ist zusammen mit zweiundzwanzig anderen italienischen Gemeinden in die zweite Phase des Auswahlverfahrens eingetreten. Die endgültige Entscheidung über den Austragungsort wird am 19. April offiziell bekannt gegeben”, erklärt Innovationsstadtrat Nerio Zaccaria.

“Südtirol ist seit vielen Jahrzehnten weltweit als interessantes und erfolgreiches interkulturelles Labor bekannt, in dem kulturelle Unterschiede und Kontaminationen zu qualitativ hochwertigen Lösungen geführt haben. Seit vielen Jahren sind wir führend in der Anwendung bewährter Praktiken im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit und der Energieeinsparung als Ausdruck der neuesten Trends im Kampf gegen den Klimawandel. Die neue Herausforderung besteht darin, diese bisherigen Erfahrungen auf neue, durch die Digitalisierung hervorgerufene Unterschiede auszuweiten. Dies ist eine der Herausforderungen, denen sich MIND, unser im Juni letzten Jahres eröffnetes Innovationszentrum, bereits stellt”, bekräftigt Zaccaria.

“Das von der Stadt Meran der Stiftung Ampioraggio vorgeschlagene Projekt zielt darauf ab, Ideen und Verfahren, Formate und Werkzeuge auszuwählen und zu entwickeln, welche die digitale Kluft (das heißt die Kluft zwischen denjenigen, die tatsächlich Zugang zu den Informationstechnologien haben, und denjenigen, die davon ausgeschlossen sind) verringern können. Dies zum Nutzen der Bevölkerung, zu der Jugendliche, ältere Menschen, Unternehmer, Privatpersonen und Touristen gehören. Wir wollen uns als Werkstatt für die Entwicklung von Initiativen zur digitalen Chancengleichheit präsentieren, die dann auch von anderen italienischen Städten und Gemeinden umgesetzt werden können”, so IT-Stadtrat Marco Perbellini.

“In Meran finden das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen statt, und wir können auf eine mehr als hundert Jahre alte Gastfreundschaft verweisen. Für das JAZZ’INN haben wir eine Reihe von multifunktionalen Räumen identifiziert, die sich alle für eine zentrale Lage in Bezug auf das historische und kommerzielle Zentrum eignen und gleichzeitig nur einen Katzensprung von Parks und Grünflächen entfernt sind”, erinnert Abteilungleiterin Sabine Raffeiner.

Für die zweite Phase in Frage kommende Gebiete

Neben Meran sind folgende Gebiete Kandidaten für die zweite Phase: Kampanien (Bacoli, Bellosguardo, Laurino, San Giovanni a Piro, Summonte, Comunità Montana Vallo di Diano), Marken (Bolognola, Carassai, Montalto delle Marche), Kalabrien (Calopezzati, Praia a Mare), Abruzzen (Fontecchio, Pescasseroli, Popoli Terme), Molise (Agnone, Isernia), Apulien (Ginosa), Latium (Norma, Sabaudia, Segni, Sutri).

Die Stiftung “Fondazione Ampioraggio”

Die Stiftung “Fondazione Ampioraggio” wurde 2016 in Salerno mit dem Ziel gegründet, ein nationales Innovationsökosystem zu schaffen, indem der Norden und der Süden Italiens zusammengeführt und die Hindernisse überwunden werden, die das Zusammentreffen von Innovationsangebot (Start-ups und Forschungszentren) und -nachfrage (öffentlich und privat) stets eingeschränkt haben. Im Jahr 2022 erhielt sie die rechtliche Anerkennung als Beteiligungsstiftung.

2017 hat die Stiftung das Format JAZZ’INN ins Leben gerufen, eine Slow-Dating-Veranstaltung, die fünf Tage lang Hunderte von Akteuren des Sektors aus ganz Italien zusammenbringt und sie zu informellen Treffen auf der Suche nach Ideen und geselligen Momenten bei Aglianico-Wein und tollen Jazz-Abenden einlädt. Das Ergebnis dieser Tage zeigt sich in einer Reihe progressiver wirtschaftlicher Nebeneffekte, einer Zunahme des öffentlichen Jazz und einer Erhöhung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in den Veranstaltungsorten, von denen jedes Jahr zwei ausgewählt werden, was sich wiederum auf die lokale Wirtschaft auswirkt.

Inzwischen hat JAZZ’IN durch einen Aufruf, an dem sich im Jahr 2023 nicht weniger als 73 italienische Gebiete mit über 200 Gemeinden beteiligt haben, eine nationale Dimension angenommen.