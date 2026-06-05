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Heimische Unternehmen können profitieren

Mercosur: Unternehmerverband sieht großes Wachstumspotenzial

Freitag, 05. Juni 2026 | 11:47 Uhr
Viele Zölle zwischen EU- und Mercosur-Staaten sollen fallen
APA/APA/AFP/LUIS ROBAYO
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Von: mk

Bozen – Das Mercosur-Abkommen, das seit 1. Mai 2026 provisorisch in Kraft getreten ist, bietet den italienischen Unternehmen, und somit auch jenen in Südtirol und dem Trentino, ein großes Wachstumspotential: dies wurde bei einem Webinar deutlich, dass der Unternehmerverband Südtirol gemeinsam mit Confindustria Trient organisiert hat. Rund 100 Teilnehmende aus Mitgliedsunternehmen der beiden Verbände unterstrichen das große Interesse an diesem wachsenden Markt von Seiten der Industrie.

„Die Öffnung neuer Märkte schafft Wohlstand. Wir müssen Mauern abbauen, damit sich Unternehmen entwickeln und wachsen können. Das Mercosur-Abkommen ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung, weitere Handelsabkommen der EU, z.B. mit Indien und Australien, sind ebenfalls bereits unterzeichnet“, unterstrich Stefan Pan, der für Europa zuständige Vize-Präsident von Confindustria. Er verfolgte den Weg zum Abkommen an vorderster Front – ein Abkommen, das den Weg zu einem Markt von 270 Millionen Konsumenten in den vier Ländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay eröffnet. Länder, die von einem starken Wachstum gekennzeichnet sind und kulturell Italien sehr ähnlich sind.

Wie Laura Travaglini, Senior Advisor im Bereich internationale Angelegenheiten der Confindustria betonte, gibt es ohne Export kein Wachstum. „In der Mercosur-Region besteht für italienische Unternehmen die Chance, den Export zu verdoppeln, von derzeit ca. sieben Milliarden auf 14 Milliarden Euro, und zwar innerhalb der vollständigen Anwendung des Abkommens. 4 Milliarden Euro an Zöllen können somit eingespart werden.“

Über die konkreten Details des Zollabkommens, das eine schrittweise Reduzierung der Zölle, je nach Warenkategorie vorsieht, informierte anschließend Damiano Ravanelli von der Customs Support Group.

Oscar Lenzi, Ansprechpartner von Trentino Export für Brasilien verwies auf das Bestreben der brasilianischen Industrie, sich zu modernisieren: „Gerade hier ergeben sich für italienische Unternehmen interessante Chancen, zumal ihre Produkte für Qualität und Effizienz bekannt sind. Für Betriebe aus Südtirol und dem Trentino können insbesondere die Bereiche Green Economy, Holz und Smart Cities einen guten Einstieg in den lateinamerikanischen Markt bieten.“ Auch für die exportstarken Sektoren wie Maschinenbau, Automotive und Lebensmittel weisen die Mercosur-Märkte großes Potenzial auf.

Bezirk: Bozen

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