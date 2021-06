Messe Bozen gewinnt Silber-Award

Bozen – Messe Bozen hat für das Magazin „ipoma“ Silber beim renommierten „Best of Content Marketing Award“

gewonnen. “Eine gute Content-Marketing-Strategie ist für uns als globale Innovationsplattform der Apfelwirtschaft immens wichtig. Diese Auszeichnung ist letztlich das Ergebnis der großen Leidenschaft, die in dieses Projekt gesteckt wurde”, so Direktor Thomas Mur. Das Magazin ist 2020 zur Messe für Apfelwirtschaft Interpoma erschienen, wurde mit der Bozner Agentur Exlibris gestaltet und ist zu 100 Prozent auf Apfelpapier gedruckt.

Bozen, 18. Juni 2021 – Wie lassen sich Konflikte zwischen Bauern und Bürgern, zwischen Landwirtschaft und Tourismus konstruktiv lösen? Ein brisantes Thema, das in Südtirol vor allem die Apfelwirtschaft beschäftigt. „Wenn jemand aus allen Wolken fällt, weil er hört, dass manche Äpfel 30-mal pro Saison gespritzt werden, dann muss ich als Bauer sagen: Ich verstehe, dass du meine Produktionsweise auf den ersten Blick bemängelst, aber lass mich dir bitte erklären, wie die Zusammenhänge sind“, antwortet Dr. Willi Kremer-Schillings alias „Bauer Willi“, Keynote Speaker des Interpoma Congress 2020, im Interview mit dem Magazin „ipoma“: Er nimmt Landwirte genauso wie Konsumenten in die Pflicht und fordert einen offeneren Dialog.

Das Magazin „ipoma“, das erstmals zur digitalen Ausgabe der weltweit einzigen Apfelfachmesse Interpoma im November 2020 erschienen ist, scheut also vor kritischen Inhalten nicht zurück – sondern thematisiert sie aktiv. Das erste Heft porträtiert Menschen, die in Südtirol diesen wichtigen Wirtschaftszweig verkörpern und mit viel Passion für den Apfel leben: Der „Apfelscout“ Markus Bradlwarter erzählt etwa von seiner weltweiten Suche nach neuen Sorten und Apfel-Koryphäe Kurt Werth berichtet im Interview von seiner Reise zum Ursprungsgebiet des Apfels in Kasachstan.

Auf Deutsch, Italienisch und Englisch zeigt „ipoma“ die Exzellenz der Südtiroler Apfelwirtschaft auf internationalem Niveau auf – etwa in einer Reportage über ein Forschungsprojekt an der Laimburg, das aus Äpfeln eine Therapie gegen Birkenpollenallergie entwickelt, oder im großen Zukunftsreport über die Südtiroler Apfelwirtschaft.

Der gelungene Themenmix und die journalistische, faktenbasierte Aufmachung des Magazins überzeugten die Fachjury des „Best of Content Marketing Award 2021“ und brachten der Messe Bozen für „ipoma“ die Silber-Auszeichnung ein – als herausragendes Corporate-Magazin in der Kategorie „Customer Print Magazine B2B Handel/Konsum/Industrie“.

“Messen werden immer mehr zu Plattformen und Marken, die an 365 Tagen im Jahr relevant bleiben müssen”, erklärt Thomas Mur, Direktor der Messe Bozen. “Eine ausgeklügelte Content-Marketing-Strategie ist dabei entscheidend. Dieser renommierte Preis ist eine große Anerkennung und der Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind.”

Nicht nur die Redaktion, auch die Gestaltung des Magazins gefiel der Fachjury. Das gradlinige, schlichte Design, die Hingucker-Illustration am Cover und die starke Reportage-Fotografie zeigen keine romantischen Bilder von blühenden Apfelwiesen, sondern die Realität der Branche: Hightech und Innovation, internationale Logistik und Forschungsarbeit in Laboren – und vor allem die harte Arbeit der Landwirte und die echten Menschen hinter dem Apfel. Stimmig ist auch die Papierwahl: „ipoma“ ist zu 100 Prozent auf Apfelpapier gedruckt, das in Südtirol erfunden wurde. Es besteht aus Apfelresten wie Schalen und Trestern, die etwa bei der Saftproduktion anfallen.

Messe Bozen gestaltete das Magazin „ipoma“ in Zusammenarbeit mit der Bozner Agentur Exlibris (Projektmanagement und Redaktion: Valeria Dejaco und Silvia Oberrauch), dem Autor und Magazinentwickler Lenz Koppelstätter (Chefredaktion) und der Designerin Nina Ullrich (Editorial Design und Artdirektion). Die beiden größten Produzentenverbände des Landes VIP und VOG unterstützten als Partner die Umsetzung des Magazins. Als fachlicher Berater diente der Koordinator des Interpoma Congress und langjährige VOG-Direktor Gerhard Dichgans.

Der Best of Content Marketing Award wird jährlich vom Content Marketing Forum verliehen, dem größten Branchenverband Europas. Die Fachjurys bewerten dabei rund 700 Einreichungen aus dem Bereich Unternehmenskommunikation – darunter etwa die Kundenmagazine von Audi, Tchibo und Lufthansa. Die Silber- und Goldgewinner werden üblicherweise bei einer Galaveranstaltung gekürt; dieses Jahr fand die Preisverleihung virtuell statt und wurde von der Nachrichtensprecherin Sandra Thier (n-tv, RTL) moderiert.