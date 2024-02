Microsoft gibt vier Xbox-Spiele für Konkurrenz-Konsolen frei

Der US-Technikkonzern Microsoft will vier seiner für die Xbox entwickelten Videospiele auch für Konsolen der Konkurrenz freigeben. Das kündigte Xbox-Chef Phil Spencer am Donnerstag an, warnte aber gleichzeitig, dies sei kein Versprechen, dass weitere Spiele folgen würden. Welche vier Xbox-Spiele künftig etwa auch auf der Playstation gespielt werden können, teilte Spencer nicht mit.

Dem Portal “The Verge” zufolge könnte es sich um “Hi-Fi Rush”, “Pentiment”, “Sea of Thieves” und “Grounded” handeln.

Spencer erklärte, in den kommenden fünf oder zehn Jahren würden Spiele exklusiv nur für eine Hardware “ein immer kleinerer Teil des Videospielmarkts” sein. Dennoch, versicherte der Manager, werde Xbox seine Strategie nicht grundlegend ändern und auch weiterhin für die eigene Konsole exklusive Spiele anbieten. “Wenn Du also auf diesen anderen Konsolen unterwegs bist und diese vier Spiele rauskommen – nimm das bitte nicht als Zeichen dafür, dass du jetzt alles bekommst. Das ist nicht der Fall.”

Die vier von “The Verge” genannten Spiele sind keine “Blockbuster” wie “Halo”, “Indiana Jones” oder “Starfield”. Microsoft kämpft auf dem Videospielmarkt vor allem gegen die japanischen Konzerne Sony mit der Playstation und Nintendo mit der Switch. Laut dem Marktforschungsunternehmen Ampere ging der Absatz der Xbox im vergangenen Jahr um 15 Prozent zurück – jener der Playstation nahm um 65 Prozent zu. Microsoft hatte im vergangenen Jahr für 69 Mrd. Dollar (64 Mrd. Euro) den Spieleentwickler Activision Blizzard gekauft, bekannt für beliebte Videospiele wie “Call of Duty”, “Candy Crush” und “World of Warcraft”, auch, um die Xbox zu stärken.