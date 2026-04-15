Mietwagen- und Taxiunternehmer im Austausch

Von: luk

Bozen – Im Rahmen der Jahresversammlung der Mietwagen- und Taxiunternehmer/innen im Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) stand der fachliche Austausch ebenso im Mittelpunkt wie die aktuellen Herausforderungen und Zukunftsthemen der Branche. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung, ebenso wie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Sie alle nutzten die Gelegenheit, sich über Entwicklungen, Rahmenbedingungen und Perspektiven zu informieren.

Aktive Berufsgemeinschaft mit klarer Ausrichtung

Obmann Hansjörg Thaler eröffnete die Versammlung und gab einen Überblick über die Tätigkeiten des vergangenen Jahres. Im Fokus standen insbesondere die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, der Austausch mit Institutionen sowie die Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene.

Zu den zentralen Initiativen zählten unter anderem Treffen mit politischen Vertreterinnen und Vertretern, sowie dem Gemeindenverband, ebenso wie der kontinuierliche Dialog mit öffentlichen Akteuren im Bereich Mobilität. Ziel dieser Aktivitäten ist es, die Rahmenbedingungen für die Betriebe aktiv mitzugestalten und praxisnahe Lösungen voranzubringen. „Unsere Branche ist ein unverzichtbarer Teil der Mobilität in Südtirol. Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam auftreten, unsere Anliegen klar formulieren und aktiv an Lösungen mitarbeiten“, betonte Thaler.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf aktuellen Entwicklungen im Bereich Verkehr und Mobilität. Themen wie die Anpassung der Straßenverkehrsordnung, neue gesetzliche Anforderungen für Mietwagenunternehmen sowie die Herausforderungen im Zusammenhang mit Großereignissen und Verkehrsregelungen wurden intensiv diskutiert. „Unsere Branche ist ein unverzichtbarer Teil der Mobilität in Südtirol. Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam auftreten, unsere Anliegen klar formulieren und aktiv an Lösungen mitarbeiten“, betonte Thaler.

Im Rahmen der Versammlung war auch Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat für Wirtschaft Marco Galateo anwesend und unterstrich mit seiner Teilnahme die Bedeutung der Branche für die wirtschaftliche Entwicklung und die Mobilität im Land.

Ausbildung und Weiterbildung im Fokus

Ein wesentlicher Baustein für die Zukunft der Branche bleibt die Qualifizierung der Mitarbeitenden. Im Rahmen der Jahresversammlung wurde über laufende und geplante Weiterbildungsmaßnahmen informiert, darunter Kurse im Bereich Berufskraftfahrerqualifikation (CQC) sowie Schulungen zu digitalen Systemen wie dem Fahrtenschreiber.

Auch lvh-Direktor Walter Pöhl war bei der Versammlung anwesend. In seinem Diskurs unterstrich er die Bedeutung der Vernetzung innerhalb des Verbandes und hob hervor, wie wichtig der kontinuierliche Austausch zwischen den Berufsgemeinschaften ist, um gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen und Synergien zu nutzen.

Darüber hinaus wurde das Thema Nachwuchsarbeit angesprochen. Initiativen wie „Abenteuer Handwerk“, bei denen zahlreiche Kinder und Jugendliche Einblicke in handwerkliche Berufe erhalten, leisten einen wichtigen Beitrag, um frühzeitig Interesse für die Branche zu wecken und zukünftige Fachkräfte zu gewinnen.

Fachliche Impulse und Praxisnähe

Für inhaltliche Vertiefung sorgten mehrere Fachvorträge. Rechtsanwalt Alessandro Olivato (lvh.apa) informierte über die gesetzlichen Voraussetzungen für Mietwagenunternehmen und gab einen Überblick über aktuelle rechtliche Entwicklungen. Ergänzt wurde das Programm durch ein Impulsreferat zur Straßenverkehrsordnung sowie einen praxisnahen Vortrag zur Stressvermeidung im Arbeitsalltag von Mietwagen- und Busunternehmern.

Branche mit Zukunft

“Die Jahresversammlung machte deutlich, dass die Mietwagen- und Taxiunternehmer/innen im lvh gut vernetzt und aktiv aufgestellt sind. Durch kontinuierlichen Austausch, gezielte Interessenvertretung und praxisnahe Weiterbildung gelingt es der Berufsgemeinschaft, auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren und gleichzeitig die Zukunft der Branche mitzugestalten.

Im Mittelpunkt steht dabei stets ein gemeinsames Ziel: verlässliche, qualitativ hochwertige und zukunftsfähige Mobilitätsdienstleistungen für Bevölkerung und Wirtschaft sicherzustellen”, so der lvh.