Mit familienfreundlichen Arbeitsbedingungen dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Bozen – Südtirol ist von der Abwanderung qualifizierter Fachkräfte (Brain Drain) ins Ausland betroffen, wie eine WIFO-Studie ermittelt hat. Zahlreiche heimische Betriebe tun sich schwer, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Deshalb stellen sie sich die Frage, wie sie als Arbeitgeber noch attraktiver werden können. Familienfreundliche Arbeitsbedingungen spielen dabei eine wichtige Rolle.

Verliert Südtirol hochqualifizierte Arbeitskräfte und wenn ja, in welchem Ausmaß? Dieser Frage ging das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen in einer Studie nach und fand heraus, dass Südtirol unter der Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte (auch Brain Drain genannt) leidet. Zwar sind in den letzten Jahren zahlenmäßig mehr Personen zu- als abgewandert, allerdings weisen die Zuwanderer im Schnitt ein geringeres Qualifikationsniveau auf als die Abwanderer.

„Die Abwanderung qualifizierten Arbeitskräfte führt langfristig zu einer Verminderung der Wettbewerbsfähigkeit und zu einer Schwächung der Region als Gesamtes“, ist Handelskammerpräsident Michl Ebner überzeugt.

Südtiroler Unternehmen müssen sich deshalb Gedanken machen, wie sie langfristig für Arbeitssuchende noch attraktiver werden. Eine Möglichkeit mit denen die Betriebe bei ihren Mitarbeiter punkten können, sind Arbeitsbedingungen, mit denen sich Familie und Beruf besser vereinbaren lassen.

“Ein wesentlicher Beitrag für familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind flexible Arbeitszeiten. Ein Unternehmen, welches eine familienfreundliche Personalpolitik betreibt, positioniert sich als attraktiver Arbeitgeber und hat Vorteile im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren sich stärker mit ihrem Arbeitgeber, weisen weniger Fehltage auf und arbeiten motivierter”, so die Handelskammer.

Eine Initiative, die Unternehmen und Organisationen dabei unterstützt, familienfreundliche Maßnahmen im Betrieb umzusetzen und diese mit einem Zertifikat auszeichnet, ist das audit familieundberuf. Träger des audit familieundberuf sind die Handelskammer Bozen und die Familienagentur des Landes Südtirol. 98 Südtiroler Unternehmen wurde das Zertifikat audit familieundberuf bis dato überreicht.