Mit Spaß und Pfiff: In der Rente ein kleines Zubrot verdienen

Von: luk

Rente – das ist die Zeit, in der man endlich tun kann, was man will. Aber was, wenn das Sparschwein nur noch einen leisen „Klonk“ von sich gibt? Keine Sorge, es gibt zahlreiche Wege, das Rentnerleben mit einem kleinen Zubrot aufzupeppen. Und das Beste: Es kann auch richtig Spaß machen! Hier einige Vorschläge:

1. Strickt euch reich (naja, fast)

Wer hätte gedacht, dass Oma Lisas selbstgestrickte Socken einmal der Hit auf dem örtlichen Wochenmarkt werden könnten? Stricken, Häkeln oder Nähen – die gute alte Handarbeit erlebt ein Comeback, und eure Kreationen könnten nicht nur eure Enkel wärmen, sondern auch die Haushaltskasse.

2. Hundesitter

Liebt ihr Hunde, habt aber keinen eigenen? Dann werdet doch Hundesitter. Während Herrchen und Frauchen arbeiten, geht ihr mit Bello und Fifi spazieren und bekommt dafür auch noch Geld. Bonus: Ein täglicher Spaziergang hält fit und sorgt dafür, dass Rentnerinnen und Rentner auch im Alter noch top in Form bleibt.

3. Der Rentner als YouTube-Star

Klingt verrückt? Ist es aber nicht! Immer mehr Senioren entdecken die sozialen Medien für sich. Egal, ob Sie Kochrezepte teilen, über die guten alten Zeiten plaudern oder Ihre Lieblingsstrickmuster vorstellen – auf YouTube und Co. gibt es eine wachsende Community, die gespannt auf Weisheiten von Menschen mit viel Erfahrung wartet. Und mit etwas Glück und vielen Klicks klingelt auch hier die Kasse.

4. Reiseleiter für die Heimatstadt

Kennt ihr jeden Winkel eurer Heimatstadt und liebt es, Geschichten zu erzählen? Dann werdet doch Reiseleiter! Ob Stadtrundfahrten, historische Führungen oder geheimnisvolle Ecken – Insider-Tipps sind Gold wert.

5. Ebay-Kleinanzeigen-Meister

Die Wohnung quillt über, aber Wegwerfen kommt nicht in Frage? Wie wäre es, wenn ihr den alten Schrank oder die Briefmarkensammlung auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft? Was für euch wertlos erscheint, könnte für jemanden ein Schatz sein. Außerdem: Das Verkaufen macht nicht nur Spaß, sondern schafft Platz für Neues – oder für eine schöne Reise mit dem Extra-Geld.

6. Babysitten für die nächste Generation

Wer sagt, dass nur Teenager babysitten können? Ihre Erfahrung und Geduld sind Gold wert, wenn es darum geht, auf die Kleinen aufzupassen. Pluspunkt: Babysitting hält jung, und mit etwas Glück lernt ihr dabei die neuesten Trends aus erster Hand – von TikTok bis hin zu den neuesten Marvel-Filmen.

Auch in der Rente muss das Leben nicht teuer sein – im Gegenteil! Mit einer Prise Kreativität und ein wenig Unternehmergeist können Rentnerinnen und Rentner nicht nur Ihre Rente aufbessern, sondern auch Ihre Freizeit mit Freude füllen. Der Ruhestand bietet viele Möglichkeiten!