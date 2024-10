Mitmachen und den eigenen CO2-Fußabdruck messen

Von: luk

Bozen – Von der Heizanlage bis zum Energiekonsum, vom Mobilitäts- und Konsumverhalten bis zur Ernährungsweise: Jede Südtirolerin und jeder Südtiroler verursacht im Durchschnitt etwa 7,4 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Wie sich die persönliche CO2-Bilanz im Detail zusammensetzt und wie diese im täglichen Leben verbessert werden kann, wissen nur die wenigsten.

Mit dem CO2-Rechner der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus steht allen Bürgerinnen und Bürgern ein einfaches Instrument zur Verfügung, um das herauszufinden. Der CO2-Fußabruck zeigt an, wie viele Tonnen Kohlendioxid (CO2) mit dem derzeitigen Lebensstil ausgestoßen werden. Um ihn am Computer oder Smartphone zu berechnen, müssen nicht alle Daten zum Verbrauch und Lebensstil selbst ausgefüllt werden, sondern es reicht, das eigene Profil in jenen Bereichen an die eigene Situation anzupassen, die man besonders gut kennt. Für die übrigen Bereiche können die bereits eingetragenen Südtiroler Durchschnittswerte bestätigt werden.

Größeres Bewusstsein schaffen

Auch dieses Jahr finden in der Woche vom 20. bis 27. Oktober wieder die Sensibilisierungstage zum CO2-Fußabdruck statt, an der sich zahlreiche Gemeinden, Schulen und Vereine im ganzen Land beteiligen. “Sie bieten die Gelegenheit, das eigene Bewusstsein zu schärfen, wie hoch unsere persönlichen Emissionen sind und welche Auswirkungen unser tägliches Verhalten auf das Klima und die Umwelt, in der wir leben, hat”, unterstreicht der Landesrat für Natur, Umwelt und Klimaschutz Peter Brunner. Jeder und jede einzelne könne einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. “Der CO2-Rechner macht deutlich, in welchen Bereichen das bereits passiert und wo noch Verbesserungspotential besteht”, lädt der Landesrat alle Bürgerinnen und Bürger ein, die persönliche CO2-Bilanz zu berechnen.

