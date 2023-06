Bozen – Heute Nachmittag fand in der Handelskammer Bozen eine Informationsveranstaltung zu aktuellen Themen der Bauwirtschaft statt. Beim Event unter dem Titel „BUILD IT! Modernes Bauen in Südtirol“ hatten Südtiroler Unternehmen der Baubranche zudem die Möglichkeit, mit einer Delegation von österreichischen Betrieben aus dem Bereich nachhaltiges Bauen in Kontakt zu treten.

„Zusammentreffen dieser Art bieten uns die Möglichkeit zu einem interessanten Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Unsere innovativen Unternehmen der Baubranche aus Südtirol und Österreich sind ständig auf der Suche nach neuen Impulsen und Kooperationen, um weiterhin erfolgreich am Markt bestehen zu können“, betonten Michl Ebner, Handelskammerpräsident und Gudrun Hager, österreichische Wirtschaftsdelegierte für Italien, in ihren Grußworten.

Im Anschluss wurden aktuelle Trends im Bausektor vorgestellt. Diese präsentierten Georg Lun, Direktor des WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen sowie Alexandra Troi, Vizedirektorin des Instituts für Erneuerbare Energien bei Eurac Research.

Danach folgte die Vorstellung der österreichischen Unternehmen aus dem Bereich nachhaltiges Bauen & Infrastruktur. Diese konnten anschließend im Rahmen eines Business Networking Cocktail mit potenziellen Kooperationspartnern aus Südtirol in Kontakt treten.

Im Zuge der Veranstaltung wurde Gudrun Hager als österreichische Wirtschaftsdelegierte für Italien verabschiedet. Sie begann ihre Karriere für die Außenwirtschaft Austria der Wirtschaftskammer Österreich in Athen, Warschau und Peking, bevor sie als Wirtschaftsdelegierte nach Chicago entsandt wurde. Ihrem Einsatz als stellvertretende Leiterin der Außenwirtschaft Austria folgten die Nominierungen zur Wirtschaftsdelegierten für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein sowie anschließend für Italien. Gudrun Hager übergibt ihr Amt im September an ihren Nachfolger Christoph Plank.

Das Event wurde organisiert von Außenwirtschaft Austria, der Internationalisierungs- und Innovationsagentur der Wirtschaftskammer Österreich, in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Bozen und war Teil einer zweitägigen Wirtschaftsmission, welche eine österreichische Delegation nach Südtirol führte.

Neben dem Treffen in der Handelskammer Bozen stand die Vorstellung samt Baustellenbesichtigung des Bozner Großprojekts „WaltherPark“ auf dem Programm. Abgeschlossen wurde die Unternehmerreise mit Besuchen im NOI Techpark und bei Stahlbau Pichler.