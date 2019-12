Mölten: Neugestaltung des Fossilienmuseums

Quadrocladus sp. (Zweig), eine fossile Konifere aus dem Grödner Sandstein (mittleres Wuchiapingium, Oberperm) in der Bletterbach-Schlucht (Dolomiten, Italien). Landesmuseen Südtirol.

Mölten – Die Gemeinde Mölten hat beschlossen, das bekannte Fossilienmuseum neu zu gestalten, so berichtet das Tagblatt “Dolomiten”. Das Museum, dessen Bau Anfang der 1980er-Jahre vom damaligen Bürgermeister und Hobby-Geologen Franz Josef Karnutsch in Auftrag gegeben wurde, soll nun im Frühjahr 2020 erneuert werden.

Dabei soll ein neues Gestaltungskonzept zum Tragen kommen, weches Museumspädagogen, der Architekt Martin Riegler sowie die Paläontologin Evelyn Kustatscher maßgeblich entwickelt haben. Angestrebt wird ein neuer Betonbau, der sich am selben Standort wie das alte Museum befinden, allerdings über hoch- und neuwertige technische Ausstattungen verfügen soll.

So werden in Zukunft audiovisuelle Aufbereitungen die 270 Millionen Jahre alten Fossilien zeitgemäß umrahmen und zusätzliche Räumlichkeiten den Besuchergruppen die Möglichkeit bieten, die in der Ausstellung gesammelten Eindrücke zu diskutieren und nachzubearbeiten.

Das neue Bauprojekt “Fossilia”, dessen Realisierung einen Betrag von 800.000 Euro umfassen wird, soll das Museum effektiver in die Bevölkerung hineintragen.

