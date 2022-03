Monica Messina an der Spitze!

Bozen – Kürzlich hat in Bozen der Kongress der Postgewerkschaft SLP im SGBCISL stattgefunden. Im Mittelpunkt standen aktuelle Herausforderungen im Postbereich, von der Arbeitssicherheit über den Schalterdienst und den Personalmangel bis hin zum Zustelldienst.

Im Anschluss an den Kongress hat der neue Generalrat der Postgewerkschaft SLP Monica Messina als Landessekretärin bestätigt. In das Landessekretariat wurden zudem Rosanna Zucaro, Reinhard Burkia und Sonia Lai gewählt.

Zu den Themen und Zielen für das Team um die wiedergewählte Landessekretärin Monica Messina zählen weiterhin die Sicherheit an den Arbeitsplätzen und der Einsatz für Lösungen gegen den Personalmangel, was auch die Qualität der Dienste und die Arbeitsbedingungen verbessern würde. Ein Arbeitsschwerpunkt bleibt die Neuordnung des Zustelldienstes, die in Südtirol problematischer ist als in anderen Regionen. Hier will sich die Postgewerkschaft für Verbesserungen einsetzen.

„Nicht zuletzt geht es uns darum, weiterhin Anlaufstelle für die Anliegen und Probleme der Postbeschäftigten zu sein und ihre Interessen bestmöglich zu vertreten“, so Monica Messina.