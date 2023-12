Moody’s hebt Rating der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG an

Bozen – Die Ratingagentur Moody’s hat am 21.11.2023 das Rating von Baa1 für Einlagen bestätigt und die Einstufung für Emissionen der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG (RLB) von Baa2 auf Baa1 sowie den Ausblick auf stabil angehoben und. Die Raiffeisen Landesbank gehört damit weiterhin zu den am besten bewerteten Banken Italiens.

Mit einer Aussendung am 21. November 2023 bezieht sich Moody‘s auf die starke Rolle der Raiffeisen Landesbank Südtirol (RLB) als Zentralinstitut der 39 Südtiroler Raiffeisenkassen. Die Ratingagentur bescheinigt der RLB eine starke Kapitalkraft, eine gute Qualität der Vermögenswerte und eine solide Einlagenbasis.

Moody‘s bestätigt die Bonität der Bank mit der sehr gute Note “Baa1” für Einlagen und hebt das Emittenten-Rating von “Baa2” auf „Baa1“ für Emissionen an; mit stabilem Ausblick. Damit reiht sie die RLB in die Riege der besten Banken Italiens ein. Außer der Raiffeisen Landesbank Südtirol können nur sieben weitere in Italien tätige Banken diese Bewertung vorweisen; zwei davon mit ausländischer Muttergesellschaft.

“Diese Einstufung zeigt die Gesundheit und Solidität der Bank. Ausschlaggebend für diese außerordentlich gute Bewertung sind unsere starke Kapitalkraft, die gute Liquiditätssituation und unsere zentrale Rolle als Landesbank im gut funktionierenden Netzwerk der Raiffeisenorganisation Südtirols. Die Kunden wissen, dass ihre Einlagen bei uns sicher sind. Das ist in Zeiten wie diesen besonders wichtig.“, erklärt Generaldirektor Zenone Giacomuzzi zufrieden.

Seit 2016 werden die Spareinlagen zur Deckung von Verlusten der Bank herangezogen. Dies sieht die EU-Richtlinie („Bail-in“) vor. Das heißt, dass Kontokorrenteinlagen, Sparbücher und Festgeldanlagen über 100.000 Euro im Fall einer Bankinsolvenz zur Deckung des Ausfalls verwendet werden. „Die Kunden achten auch aus diesem Grund besonders auf die Solidität ihrer Bank. Die gute Bonität der Raiffeisen Landesbank Südtirol wird honoriert. Die Kundeneinlagen wachsen seit Jahren.“, sagt Vizedirektor Simon Ladurner.