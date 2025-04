“Move to cargo” macht Einkaufen nachhaltig und bequem

Von: Ivd

Meran – Meran setzt ab dem 10. Mai 2025 einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität: Die Stadt führt ein kostenloses Cargobike-Sharing-System ein. Damit können Bewohner und Besucher emissionsfrei und flexibel ihre Einkäufe oder kleinere Transporte erledigen. Die Nutzung erfolgt über eine App, die eine Buchung für bis zu fünf Stunden ermöglicht. Die Lastenräder stehen an sieben zentralen Punkten in der Stadt bereit, darunter der Kornplatz, der Sandplatz und der Bahnhof Meran. Die Rückgabe ist an vier verschiedenen Stationen möglich, was eine hohe Flexibilität gewährleistet.

Parallel dazu startet ein emissionsfreier Hauslieferdienst, der es ermöglicht, Bestellungen umweltfreundlich direkt nach Hause liefern zu lassen. Dieser Service ergänzt das Cargobike-Sharing und fördert eine nachhaltige und effiziente Logistik innerhalb der Stadt.​

Eine weitere Neuerung ist die Einrichtung einer Abholstation am Pferderennplatz. Diese Station dient als zentraler Punkt für die Abholung von Bestellungen und Paketen, was den innerstädtischen Verkehr entlastet und den Komfort für die Nutzer erhöht. Die Abholstation wurde kürzlich in einem Workshop vorgestellt und soll ab dem 10. Mai in Betrieb gehen.

Mit diesen Initiativen setzt Meran ein starkes Zeichen für umweltfreundliche Mobilität und moderne Stadtlogistik. Die Kombination aus Cargobike-Sharing, emissionsfreiem Lieferdienst und praktischen Abholstationen trägt dazu bei, die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.