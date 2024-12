Müllsammlung: Einige Änderungen an den Feiertagen

Von: luk

Bozen – Anlässlich von Silvester und Dreikönigstag, gibt es einige Änderungen bei den SEAB-Diensten und in der Müllabfuhr.

Um den regulären Abholtag in der jeweiligen Zone zu überprüfen und festzustellen, ob man von den Änderungen betroffen ist, kann der Müllabfuhrkalender auf der SEAB-Website eingesehen werden. Die Änderungen betreffen nicht die Kunden und Kundinnen mit aktivem Tonnenabholdienst.

Restmüllabfuhr

Montag, 30. Dezember 2024: Morgens reguläre Abfuhr; Abendabfuhr vorverlegt auf 14.00 Uhr.

Dienstag, 31. Dezember 2024: Morgens reguläre Abfuhr; Abendabfuhr vorverlegt auf 8.00 Uhr.

Mittwoch, 1. Jänner 2025: reguläre Abfuhr.

Montag, 6. Jänner 2025: reguläre Abfuhr.

Biomüllabfuhr

Montag, 30. Dezember 2024: reguläre Abfuhr.

Dienstag, 31. Dezember 2024: Morgens reguläre Abfuhr; Abendabfuhr vorverlegt auf 12.00 Uhr.

Mittwoch, 1. Jänner 2025: keine Biomüllabfuhr.

Montag, 6. Jänner 2025: reguläre Abfuhr.

Weitere Abholdienste

Die mobile Sammlung für gefährliche Abfälle (Ökomobil) ist am 1. und 6. Jänner 2025 nicht im Einsatz.

Die Straßen-Kartonsammlung für Nicht-Haushalte wird am 1. und 6. Jänner 2025 nicht durchgeführt. Geschäftsinhaber und Mitarbeiter werden gebeten, keine Kartons am Straßenrand abzustellen.

Recyclinghöfe

Am 31. Dezember schließt der Recyclinghof in der Mitterhofer Straße um 14.00 Uhr (letzter Zugang um 13.30 Uhr) und bleibt am 1. und 6. Jänner 2025 geschlossen.

Die Sammelstelle für Gartenabfälle bleibt bis einschließlich 6. Jänner 2025 geschlossen.

Kundenschalter

Am 31. Dezember, 1. Jänner und 6. Jänner bleiben die Wasser- und Abfallschalter in der Lanciastraße sowie die Parkschalter im Parkhaus BZ Mitte geschlossen.

Leeren der Straßenglocken

Während der Feiertage kann es zu kleineren Verzögerungen beim Leeren der Straßensammelbehälter und bei der Reinigung der Ökoinseln kommen, da abgestellter Abfall die Arbeiten behindert. SEAB bittet um die Mithilfe der Bürger:

Wenn ein Sammelbehälter für Papier, Karton, Glas oder Plastik voll ist, nutzen Sie bitte die nächste Ökoinsel oder warten Sie bis zum nächsten Tag mit der Entsorgung.

“Diese kleinen Gesten tragen dazu bei, die Dienste effizient und die Stadt auch nach den Feiertagen sauber zu halten.”