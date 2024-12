Musk sammelt weitere sechs Mrd. Dollar für seine KI-Firma

Von: APA/AFP

Der US-Techmilliardär Elon Musk hat weitere sechs Milliarden Dollar (5,8 Milliarden Euro) an Investitionen für seine KI-Firma xAI eingesammelt. An der jüngsten Investorenrunde beteiligten sich unter anderem US-Risikokapitalgeber wie Blackrock oder Morgan Stanley, die US-Chiphersteller Nvidia und AMD und Beteiligungsfonds aus Saudi-Arabien und Katar, wie xAI am Dienstag mitteilte.

Das Geld werde verwendet, um “bahnbrechende Produkte” herzustellen, die von Milliarden von Menschen genutzt würden.

Das Unternehmen von Musk ist mit der neuen Finanzierung eins der weltweit am höchsten bewerteten Startups mit einem Schätzwert von 50 Milliarden Dollar. Hauptkonkurrent OpenAI mit dem Chatbot ChatGPT wird mit geschätzt 157 Milliarden Dollar aber noch deutlich höher bewertet.

xAI erklärte, die sechs Milliarden würden auch dafür verwendet, die Forschung und Entwicklung “künftiger Technologien” zu beschleunigen, um die “Mission des Unternehmens” zu verwirklichen: “die wahre Natur des Universums zu verstehen”. Musk schrieb im Onlinedienst X, für die Künstliche Intelligenz (KI) werde viel Rechnerleistung benötigt. Die Firma bietet einen Chatbot namens Grok 2 an.

Große Technologiekonzerne führend beim Thema Künstliche Intelligenz

Führend beim Thema Künstliche Intelligenz sind bisher die großen Technologiekonzerne wie Microsoft, größter Investor bei OpenAI, Google, Amazon und Meta. Die Entwicklung von KI-Modellen, die mit den Vorreitern mithalten können, setzt enorme Investitionen in IT-Infrastruktur und Know-How voraus.

Mit der 2022 veröffentlichten ersten Version seines Chatbots ChatGPT hatte OpenAI die Technologie der generativen KI erstmals einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Chatbots erstellen Texte, Bilder oder Videos anhand schriftlicher oder mündlicher Aufforderungen. Musk gründete xAI im Juli 2023.