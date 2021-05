Muttertagsgeschenk von Marlene®

Bozen – Wer zu Muttertag in den Detailgeschäften der VOG-Mitgliedsgenossenschaften einkauft, darf sich über eine farbenfrohe, und vor allem künstlerische Marlene®-Einkaufstasche freuen, die speziell für ihr 25-Jahr-Jubiläum produziert wurde.

Seit Februar bringt der Marlene®- Jubiläumslook Freude und Farbe in die nationalen und internationalen Großmärkte und den Lebensmitteleinzelhandel. Nun kommt die künstlerische Darstellung von Marlene® in Form einer praktischen Einkaufstasche auch dauerhaft zu den Kunden und Konsumentinnen nach Hause – und das auch in Südtirol. Wer in den Tagen vor dem Muttertag in einem der Detailgeschäfte der VOG-Mitgliedsgenossenschaften Marlene®-Äpfel kauft, bekommt die exklusive Einkaufstasche als Muttertagsgeschenk gratis dazu – ein kleines Zeichen des Danks und der Anerkennung, das sich mit gesunden Äpfeln gefüllt auch bestens zum Weiterschenken eignet.

Die Apfelmarke Marlene® wurde vom Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften am 21. Oktober 1995 ins Leben gerufen und eroberte in den mehr als 25 Jahren ihres Bestehens schon über 25 Länder. Im laufenden Jubiläumsjahr widmete Marlene® sich ganz dem Thema der Kunst und rief einen digitalen Contest ins Leben. Besonders zu überzeugen wusste das Bild der Grafikdesignerin Francesca Cito, welches sich aus mehr als 6000 Einsendungen aus 36 Ländern durchsetzen konnte. Es zeigt Marlene® als träumende Nymphe mitten in den Apfelwiesen. Ein zauberhaftes Gesicht lässt die Natur rundherum erstrahlen, im Hintergrund ist die Alpenlandschaft zu erkennen. Die Szenerie, die auf die Farben der Marke abgestimmt ist, vermittelt Ruhe und Beschaulichkeit. Das Siegerbild wurde zum Jubiläumslook von Marlene®.

“Zum 25. Geburtstag wollten wir speziell die Konsumenten in das umfangreiche Konzept miteinbeziehen und ihre Geschichten und Erinnerungen aus 25 Jahren Marlene® in den Mittelpunkt rücken. Der große Erfolg des ‚Kunst Contests‘ bestärkt uns darin”, erklärt VOG-Direktor Walter Pardatscher. “So fügt sich unsere lokale Muttertags-Aktion nahtlos in diese Jubiläums-Initiativen ein: Das Siegerwerk findet nun auf der Einkaufstasche den Weg direkt zu den Südtiroler Kunden und Kundinnen nach Hause.”