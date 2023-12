„Nachhaltigkeit am Bau“ – zweite Veranstaltung

Bozen – Kürzlich fand in der Handelskammer Bozen eine Veranstaltung zum Thema „Nachhaltigkeit am Bau – zukunftsweisend planen und bauen“ statt. Die Themenschwerpunkte der zweiten Ausgabe aus der Reihe „Nachhaltigkeit am Bau“ waren dabei die Nachhaltigkeit in der Planung und bei der Wahl der Baumaterialien.

In der Handelskammer Bozen fand vor Kurzem die zweite Veranstaltung der Reihe „Nachhaltigkeit am Bau“ statt. Bei der ersten Ausgabe im Juli 2023 wurden Ideen und Anregungen für mehr Nachhaltigkeit am Bau diskutiert und ein Ausblick für zukunftsweisende Lösungen geschaffen. Bei diesem Event stand nun die Nachhaltigkeit in der Planung und bei der Wahl der Baumaterialien im Fokus.

Der Klimawandel, knappe Ressourcen und der demografische Wandel sind Faktoren, die die Entwicklung der Bautätigkeit in Zukunft maßgeblich beeinflussen werden. Durch ökologisches und nachhaltiges Bauen können der Energie- und Ressourcenverbrauch minimiert, der Flächenverbrauch reduziert und der Lebenszyklus eines Bauwerks optimiert werden.

„Nachhaltige Gebäude benötigen weniger Ressourcen und nutzen dabei erneuerbare Energien. Als besonders langlebige Güter sollten Gebäude wenig Kosten im Betrieb verursachen und anpassungsfähig für zukünftige Veränderungen sein. Ziel der Veranstaltung ist es daher, darauf hinzuweisen, wie Nachhaltigkeit bereits in der Planung und bei der Wahl der Baumaterialen umgesetzt werden kann“, so Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen in seinen Grußworten.

Im Anschluss sprach Ingrid Pohl, geschäftsführende Gesellschafterin von P/O Consulting GmbH in München, über die Weichenstellungen für die Nachhaltigkeit in den frühen Planungsphasen. Sie veranschaulichte die grundlegenden Ideen während der Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie die wichtigsten Ansätze der Nachhaltigkeit bei der Gebäudesanierung.

Darauf folgte ein Impulsvortrag von Architekt Roland Baldi zu praktischen Beispielen von nachhaltigem Bauen. Er erklärte verschiedene Baumöglichkeiten wie etwa kompaktes Bauen und unterirdisches Bauen bzw. Bauen im Hang. Zudem gab er den Teilnehmenden einen Einblick in die verschiedenen ökologischen und lokalen Baumaterialien.

Nach einer kurzen Pause ging das Event mit Praxisbeiträgen weiter. Roland Gabasch, Geschäftsführer der Naturalia-BAU GmbH, gab einen praxisbezogenen Input über Null-Emissionen-Gebäude und Helga Salchegger vom Versuchszentrum Laimburg erklärte die Vorteile von Grünflächen beim Bauen.

Daraufhin wurden die verschiedenen Aspekte von Nachhaltigkeit am Bau im Plenum diskutiert und zusammengefasst. Moderiert wurde die Veranstaltung von Markus Walder.