Naturparks suchen Junior Ranger

Bozen – Die Natur mit allen Sinnen erleben und das richtige Verhalten am Berg erlernen: Das können Kinder der Jahrgänge 2014-2015 von erfahrenen Naturpark-Rangern und Mitarbeitenden der alpinen Vereine im Rahmen des Projekts “Junior Ranger Naturparks Südtirol”. Organisiert und durchgeführt wird es vom Landesamt für Natur in Zusammenarbeit mit dem Alpenverein Südtirol und dem CAI Alto Adige. Die Ausbildung 2025 findet in den Naturparks Trudner Horn und Fanes-Sennes-Prags in deutscher Sprache und im Naturpark Drei Zinnen in italienischer Sprache statt. Die Teilnehmerzahl ist pro Naturpark auf 15 Kinder begrenzt.

“Mit diesem Angebot möchten wir speziell einheimische Kinder für die Natur begeistern und ihnen gleichzeitig ein Grundwissen über den Umgang mit Pflanzen, Tieren und Naturgefahren vermitteln”, unterstreicht Leo Hilpold, Direktor des Landesamtes für Natur, das Ziel des Projekts, das sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut.

Anmeldung ab Montag, 3. Februar

Die Anmeldung erfolgt ab Montag, 3. Februar bis 20. April ausschließlich online über die AVS-Webseite beziehungsweise über die CAI-Webseite. Dort sind auch Informationen zum Kursprogramm und Details zur Anmeldung erhältich – diese sind zudem auf den Landeswebseiten zu den Naturparks zu finden.

Die Ausbildung dauert insgesamt acht Tage, auf zwei Wochen in den Sommermonaten verteilt. Die Kinder lernen die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt der Naturparks kennen, deren geologische, aber auch geschichtliche Besonderheiten. Sie erfahren, wie man sich richtig auf dem Berg verhält und Erste Hilfe am Berg leisten kann. Ein Survivalexperte zeigt den Kindern, welche Pflanzen essbar sind und wie man sich einen Schlafplatz in der freien Natur schafft. Die Wunderwelt der Wasserlebewesen sowie der Schlangen und Eidechsen, die Beobachtung von Wildtieren am Boden und in der Luft sind weitere spannende Ausbildungsthemen. Zudem wird auch viel gespielt.

Beim Abschlussfest am 2. August in St. Vigil erhalten alle Kinder, die an mindestens fünf Tagen die Ausbildung absolviert haben, ein Diplom. Die Junior Ranger bleiben mit den Naturparkverantwortlichen in Kontakt und werden in den kommenden Jahren zu weiteren Abenteuern im Naturpark eingeladen.