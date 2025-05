Nestlé-Wasser: Bericht wirft Frankreich “Vertuschung” vor

Von: APA/sda

Im Skandal um die illegale Behandlung von Mineralwasser in Frankreich erhebt ein Bericht des französischen Senats schwere Vorwürfe gegen den Staat: Es habe eine gezielte “Vertuschung” gegeben, um unzulässige Praktiken des Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé zu decken. Der Bericht kritisiert zum einen die Intransparenz von Nestlé. “Es lief schlecht”, sagte Kommissionsberichterstatter Alexandre Ouizille zu den Anhörungen der Firmenspitze gegenüber Medien.

Er sprach am Montag vom “Verweigern von Antworten” seitens der Unternehmensführung. Zum anderen kritisiert der Bericht auch das Verhalten des Staats gegenüber Behörden und Öffentlichkeit. Fast vier Jahre nach den ersten Enthüllungen gebe es noch immer keine vollständige Aufklärung. Der Ausschuss war im November 2024 eingesetzt worden, nachdem Recherchen mehrerer Medien illegale Wasserbehandlungen aufgedeckt hatten.

Behörden strichen auf Wunsch von Nestlé kritische Passagen

Die französischen Behörden haben offenbar Ende 2023 auf Wunsch von Nestlé Waters Hinweise auf bakterielle Verunreinigungen im Wasser der Perrier-Quelle von Vergèze aus einem Gesundheitsbericht gestrichen. Laut dem Abschlussbericht der Untersuchungskommission des französischen Senats wurde die regionale Gesundheitsbehörde gedrängt, Passagen zu entfernen und durch lobende Absätze zu ersetzen.

Die Kommission berichtete am Montag, dass sie gegen Ende ihrer Arbeit von einem Whistleblower auf den Vorfall hingewiesen worden sei, der “die Fehlfunktionen staatlichen Handelns und die Praktiken eines Industriekonzerns exemplarisch veranschaulicht”. Die Vorwürfe wurden unter anderem durch E-Mails zwischen dem Konzern und den Behörden untermauert.

Laut dem parlamentarischen Bericht verlangte Nestlé Änderungen – zunächst bei der regionalen Behörde, dann direkt auf Ministerbüro-Ebene. Dem Untersuchungsbericht zufolge hat Nestlé konkrete Textpassagen zur Ersetzung übermittelt, woraufhin bakterielle und herbizide Befunde gestrichen und stattdessen positive Aussagen über die Praktiken des Unternehmens ergänzt wurden.

Ein Beamter verweigerte daraufhin seine Unterschrift unter das Dokument. Dennoch wurde der Bericht in der von Nestlé gewünschten Fassung veröffentlicht. Kommissionsberichterstatter Alexandre Ouizille sprach am Montag in Paris von Zensur und forderte eine Untersuchung sowie Sanktionen.

Keine juristischen Konsequenzen

Die Geschichte zieht sich seit Jahren hin. Nestlé räumte während der Untersuchung ein, Ende 2020 festgestellt zu haben, dass an den Standorten von Perrier, Hépar und Contrex verbotene Verfahren eingesetzt wurden. Mitte 2021 wandte sich das Unternehmen an die Regierung und den Präsidenten.

18 Monate später genehmigten die Behörden einen Plan, bei dem die verbotenen Methoden durch eine umstrittene Mikrofiltration ersetzt wurden. Diese könne laut Experten jedoch die Eigenschaften natürlichen Mineralwassers verändern – was laut EU-Recht nicht zulässig ist.

Trotz des offensichtlichen Betrugs an Konsumentinnen und Konsumenten sei es nicht zu juristischen Konsequenzen gekommen, so der Bericht. Kritisiert wird auch das Machtverhältnis zwischen Staat und Industrie: Nestlé habe die Genehmigung der Mikrofiltration zur Bedingung für das Ende illegaler Praktiken gemacht – letztlich habe der Staat auf höchster Ebene zugestimmt.

Frankreichs Präsident seit 2022 informiert

Der Bericht stellt fest, dass der Elysée-Palast eng in den Fall eingebunden war und bereits seit 2022 über die unzulässigen Methoden informiert gewesen sei. Alexis Kohler, Generalsekretär des Präsidenten, empfing Nestlé-Vertreter persönlich. Präsident Emmanuel Macron wies im Februar jegliche Kenntnis von sich.

Nestlé konnte das Wasser weiter unter der profitablen Bezeichnung “Natürliches Mineralwasser” vermarkten. Bis heute fehle eine flächendeckende Kontrolle an allen Produktionsstandorten, so der Bericht. Von insgesamt 28 Empfehlungen hebt die Kommission insbesondere die bessere Kontrolle der Wasserentnahmen, eine umfassende Qualitätsüberwachung der Grundwasservorkommen und eine verbesserte Kennzeichnung hervor.

Perrier unter Beobachtung

Aktuell steht die Marke Perrier unter Beobachtung: Die Genehmigung zur Nutzung der Quelle als “Natürliches Mineralwasser” steht infrage. Von staatlich beauftragten Hydrogeologen kam bereits ein negatives Urteil. Die zuständige Präfektur will bis zum 7. August entscheiden und forderte Nestlé auf, die Mikrofiltration binnen zwei Monaten zu stoppen. Diese verändere laut Behörden das mikrobielle Profil des Wassers – ein Verstoß gegen geltende Vorschriften. Nestlé kündigte an, alternative Lösungen vorzuschlagen.

Der französische Markt für Mineral- und Quellwasser umfasst rund 104 Standorte, 11.000 Arbeitsplätze und 3 Mrd. Euro Umsatz im Jahr. Ein Regierungsbericht hatte bereits 2022 ergeben, dass rund 30 Prozent der Wassermarken unzulässige Behandlungen nutzen.

Nestlé-CEO äußerte Bedauern

Im März hatte sich Nestlé-CEO Laurent Freixe vor dem Senat rechtfertigen müssen. Er hatte vor dem Ausschuss sein Bedauern geäußert. “Im Namen des Nestlé-Konzerns möchte ich nochmals mein tiefstes Bedauern über diese Situation in der Vergangenheit zum Ausdruck bringen, die nicht im Einklang mit den Werten unseres Konzerns stand”, sagte er. Nestlé Waters habe alles getan, um den beanstandeten Praktiken ein Ende zu setzen.

Laut jüngsten Medienberichten prüft der Konzern nun den Verkauf seiner Wassersparte. Der Konzern selbst hatte im November 2024 eine Überprüfung der Strategie für das Wassergeschäft, einschließlich Partnerschaften, angekündigt.