Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren veröffentlicht neue Informations-Seite

Bozen – Ab dem 16. Dezember 2021 können Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Europa auf der brandneuen Website, www.eccnet.eu, des Netzwerks der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net) viele hilfreiche Antworten auf Fragen zum Verbraucherrecht in Europa finden.

Ein internationales Team aus Mitgliedern des ECC-Net aus Deutschland, den Niederlanden, Irland, Schweden, Italien und Zypern hatte es sich zum Ziel gesetzt, mit der englischsprachigen Webseite Lösungen für Probleme anzubieten, mit denen Verbraucherinnen und Verbraucher derzeit konfrontiert sind.

Die benutzerfreundliche Plattform ist ein vollständiger und praktischer Leitfaden, der auf geltendem EU-Recht basiert.

Das ECC-Net bietet Verbrauchern kostenlose Rechtsberatung und konkrete Ratschläge bei grenzüberschreitenden Problemen in den Bereichen Reisen, Einkaufen, Dienstleistungen und einigen mehr.

Wer von selbst keine Einigung mit einem Unternehmen (zum Beispiel einer Fluggesellschaft oder einem Online-Shop-Betreiber) aus einem anderen EU-Land, Island oder Norwegen findet, kann sich an das Netzwerk wenden.

Ansprechpartner jedes Verbrauchers ist das jeweilige Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) im Heimatland der Verbraucher. Falls erforderlich, setzt sich das ECC-Net direkt mit dem Unternehmen, mit dem es ein Problem gibt, in Verbindung und stellt sicher, dass Ratsuchende fachkundige Unterstützung in ihrer Muttersprache erhalten. Italienische Verbraucherinnen und Verbraucher können sich an das Europäische Verbraucherzentrum Italien, mit Sitz in Bozen und Rom, wenden.

Die neue Webseite bietet einen nach Land sortierten Überblick mit Kontaktdaten.

Finanziert wird das ECC-Net von der Europäischen Kommission sowie von den EU-Mitgliedstaaten.