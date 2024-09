Netzwerk- und Gemeinschaftswege bei der zehnten Willkommenswoche

Von: luk

Bozen – Am Freitag, den 4. Oktober, lädt die Caritas zu einem Begegnungsnachmittag beim Haus Freinademetz ein, um auf die verschiedenen Beratungs- und Orientierungsdienste im Bereich der sozialen Eingliederung in Bozen aufmerksam zu machen und die Freiwilligenarbeit zu fördern. Diese Veranstaltung findet im Rahmen der „Willkommenswoche“ statt, welche heuer zum zehnten Mal in Südtirol und im Trentino angeboten wird.

Die Caritas stellt bei ihrer Veranstaltung das Thema Inklusion in den Mittelpunkt – mittels Begegnungen und Diskussionen. „Wir haben zwei interaktive Rundgänge mit verschiedenen ‚Stationen‘ vorbereitet. Dabei können Interessierte verschiedene Caritas-Dienste kennenlernen, welche sich gegen soziale Ausgrenzung einsetzen, und sie erhalten auch Informationen über die Möglichkeiten von Freiwilligenarbeit“, erklärt Danilo Tucconi, Leiter des Bereiches „Wohnungs- und Obdachlosigkeit“ der Caritas.

Die Initiative findet am Freitag, den 4. Oktober, von 15.00 bis 20.00 Uhr in der Freinademetzstraße 11 in Bozen statt. Beteiligt sind die Caritas-Dienste Haus Freinademetz, Haus Margaret und Migrantes, die Essensausgabe Clara, youngCaritas, die Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit sowie das diözesane Hörzentrum. Auch eine Reihe von Netzwerkpartnern sind dabei wie der Betrieb für Sozialdienste Bozen und der Verein „La Strada – Der Weg“, mit denen die Caritas Maßnahmen zur Förderung der Arbeits- und Lebensautonomie von Menschen, die von Ausgrenzung bedroht sind, durchgeführt hat.

Die Veranstaltung steht allen Besuchern offen. Um 18.30 Uhr gibt es ein Buffet mit Gerichten und Leckereien aus der ganzen Welt, die von Gästen der Caritas-Einrichtungen zubereitet werden. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung nicht statt.

Die „Willkommenswoche“ ist eine jährliche Initiative, die von der gesamtstaatlichen Vereinigung „Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza“ (CNCA) von Trentino-Südtirol organisiert wird und Organisationen aus der gesamten Region zusammenbringt, die sich für Bürgerrechte und sozialen Wohlstands und gegen Ausgrenzung einsetzen. Hauptziel ist die Förderung einer Willkommenskultur in allen gesellschaftlichen Bereichen durch kulturelle Initiativen, Debatten, Aufführungen, Filme, Ausstellungen, Begegnungen und Feste, die die positiven Aspekte der regionalen Realität hervorheben. Mehr Informationen unter www.settimanadellaccoglienza.it