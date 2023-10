Neubeginn für die Seilbahn Jenesien

Bozen/Jenesien – Die Seilbahn Jenesien erlebt eine Phase des Wandels. Die Abbrucharbeiten haben nun offiziell begonnen. Ein Lokalaugenschein mit Vertretern des Landes, der Gemeinde und einer Fachfirma markierte heute den Startschuss für den Rückbau der veralteten Anlage.

In den kommenden Tagen starten die Abbrucharbeiten an der Seilbahn Jenesien. Der erste Schritt besteht darin, die Seile der alten Bahn zu entfernen, gefolgt vom Abriss der bestehenden Strukturen. Der Landesrat für Mobilität, der Bürgermeister von Bozen, der Bürgermeister von Jenesien und der Vizebürgermeister von Bozen diskutierten bei einem Lokalaugenschein das Projekt und die nächsten Schritte.

Die Ultner Firma Alpintec wird zunächst die Seile der alten Seilbahn demontieren. Anschließend erfolgt der Abriss der Stützen und Gebäude der Berg- und Talstation.

Joachim Dejaco, Generaldirektor der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG, gibt einen Zeitrahmen vor: “Wir erwarten, dass die Seilbahnanlage innerhalb des Jahres abgebaut ist. Danach können Stützen und Gebäude entfernt werden.”

Die neue Seilbahnanlage

Der Baubeginn für die neue Seilbahn ist für das Jahr 2024 geplant. Die neue Anlage, eine Pendelbahn mit zwei Tragseilen, folgt größtenteils dem bestehenden Streckenverlauf. Die Anzahl der Stützen entlang der Trasse wird auf drei reduziert, und sowohl Tal- als auch Bergstation werden komplett neu errichtet.

Die moderne Seilbahn wird in 5,15 Minuten – mit etwa sieben Metern pro Sekunde – die 759 Höhenmeter in Richtung Berg oder Tal überwinden. Joachim Dejaco hebt hervor: “In einer Gondel haben künftig bis zu 45 Fahrgäste Platz, was eine maximale Förderkapazität von 360 Personen pro Stunde bedeutet. Die neue Seilbahn Jenesien wird somit den Anforderungen eines modernen, städtischen Verkehrsmittels gerecht, das die Bedürfnisse der Pendler und Gäste aus der Nähe und Fern deckt.”

Der Weg für eine effiziente und zeitgemäße Seilbahnanbindung nach Jenesien ist damit geebnet.