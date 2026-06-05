Neue Impulse für die Zukunft gesetzt

Von: mk

Kohlern − Im historischen Ambiente des Gasthofs Kohlern hat die Vereinigung Historic South Tyrol Anfang Mai seine diesjährige Vollversammlung abgehalten. Zahlreiche Mitgliedsbetriebe sowie Partnerinnen und Partner der Vereinigung kamen zusammen, um auf ein erfolgreiches Jahr zurückzublicken und gleichzeitig neue Impulse für die Zukunft zu setzen. Ziel der Vereinigung ist es, Geschichte, Kultur und zeitgemäße Gastlichkeit miteinander zu verbinden und historische Häuser als lebendige Orte mit Zukunft zu positionieren.

Präsidentin Maria Holzner eröffnete die Versammlung mit einer persönlichen Botschaft über den Mut, neue Wege zu gehen und Gastfreundschaft mit Freude und Überzeugung zu leben. Historic South Tyrol verstehe sich als Botschafter zeitloser Gastlichkeit und authentischer Gastgeberkultur. Werte wie Qualität, Verantwortung und Gemeinschaft sollen auch künftig im Mittelpunkt stehen.

Im Rückblick wurde besonders der neue „Historic Salon“ hervorgehoben − ein Veranstaltungsformat, das den Austausch innerhalb der Gruppe fördern und zugleich neue Impulse liefern soll. Bereits erfolgreich umgesetzt wurden unter anderem ein Salon zum Thema Marketing, eine Veranstaltung zur Produktgeschichte, sowie kulturelle Formate wie eine Vernissage. Auch Kooperationen mit dem Jazzfestival Südtirol und dem „Talents Day“ gemeinsam mit dem HGV zeigen das Engagement der Vereinigung in den Bereichen Kultur, Nachwuchsarbeit und Sichtbarkeit.

Ein weiterer Schwerpunkt der Vollversammlung war die Präsentation der neuen „Gazette“. Das gemeinsam mit Studio MUT entwickelte Printmedium soll künftig Geschichten, Werte und Besonderheiten von Historic South Tyrol erzählen und traditionelle Zeitungsästhetik mit modernem Design verbinden. Für die kommenden Monate plant die Vereinigung weitere Historic-Salons, kulturelle Veranstaltungen sowie eine Lehrfahrt zur Biennale nach Venedig. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit mit der IDM weiter ausgebaut werden. Mehrfach betont wurde dabei auch die Bedeutung der gemeinsamen Plattform für die einzelnen Betriebe − insbesondere in den Bereichen Kommunikation, PR und Markenbildung.

Die Vollversammlung endete mit einer Hausführung durch den Gasthof Kohlern und einem gemeinsamen Abendessen − ganz im Sinne jener gelebten Gastlichkeit, für die Historic South Tyrol steht. Historic South Tyrol vereint derzeit 26 historische Gastbetriebe in Südtirol und wird von der HGV-Unternehmensberatung betreut und begleitet.