Neuer Ansatz: Kellner werden fürs Training und Nichtrauchen bezahlt

Brixen – Cristian Gallonetto aus Brixen will frischen Wind in die Gastronomie bringen, die derzeit mit Personalmangel zu kämpfen hat: Der Jungunternehmer bietet Kellnern bei einer 40-Stunden-Woche einen monatlichen Nettolohn von 2.200 Euro. Wenn sie am Arbeitsplatz nicht rauchen, gibt es 50 Euro extra. Drei Stunden ihrer Arbeitszeit können die Angestellten im hauseigenen Fitnessstudio trainieren.

Gegenüber der Zeitung Alto Adige erklärt Gallonetto: “Das Gastgewerbe ist längst kein Nebenjob mehr. In Zeiten des Fachkräftemangels in der Gastronomie ist das eine Herausforderung. Die neuen Bedingungen bieten nicht nur ein überdurchschnittliches Gehalt für erfahrene Kellnerinnen und Kellner, sondern ermöglichen auch Neueinsteigern den Weg in die Branche”.

Ein gesunder Körper steigere die Arbeitsleistung und reduziere Stress, betont Gallonetto. Deshalb gehören drei Stunden Training pro Woche zum Angebot. Wer während der Arbeitszeit nicht raucht, erhält zudem eine monatliche Prämie von 50 Euro.

Ein innovativer Ansatz, der auf Zustimmung stoßen könnte und ein Zeichen dafür ist, wie sich die Arbeitswelt in der Gastronomie verändert.