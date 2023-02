Neues Leben im “Medilife”

Leifers – Am 24. Februar 2023 wurde die erweiterte Gemeinschaftspraxis „Medilife“ in Leifers vorgestellt: Dort wird es in Zukunft möglich sein, sämtliche soziosanitären Dienste für werdende Mütter, junge Eltern und deren Nachwuchs in Anspruch zu nehmen. Kinderärztliche Betreuung ist ebenso garantiert wie Eltern-Kind-Beratung.

Alle drei im Gesundheitssprengel tätigen Kinderärzte (Claudio Paganini, Lucia Pappalardo und Nadia Beltrami) sind in Zukunft am neuen Sitz in der Nazario-Sauro-Straße 11 in Leifers tätig, ebenso wie ein Arzt für Allgemeinmedizin, einer Gynäkologin und das Personal des Pflegesektors. Alle zusammen kümmern sich das sich um die Betreuung der Schwangeren sowie der Mütter/Väter mit ihren Babys und Kleinkindern.

Landeshauptmann und Gesundheitslandesrat Arno Kompatscher ist überzeugt, dass der neue gemeinsame Bezugspunkt im „Medilife“ einen Qualitätssprung für die Familien der Umgebung bedeutet: „Die Zeit vor und nach der Geburt eines Kindes sind ebenso spannend wie herausfordernd. Wenn man als Mutter oder Vater die wichtigsten Ansprechpersonen und Dienste am selben Ort nutzen kann, dann gibt das Sicherheit, ermöglicht einen rascheren fachlichen Austausch und spart Zeit. Davon versprechen wir uns weitere positive Erfahrungen”. Der neue Ansatz des Staates, durch den PNRR geförderte berufsgruppenübergreifende Einrichtungen zu errichten, gehe genau in diese Richtung, so Kompatscher.

Sanitätsdirektor Josef Widmann kann dies nur bestätigen und ist überzeugt, dass das „Medilife“ nun noch mehr zu einer Anlaufstelle für junge Eltern, werdende Mütter und Kinder wird: „Die Räumlichkeiten sind sehr gut dafür geschaffen, um zu einem echten Haus für Eltern und Kinder zu werden.“

Auch Pflegedirektorin Marianne Siller freut sich, dass der Eltern-Kind-Bereich zusammengelegt wird und neue Räumlichkeiten findet. Damit können sich die Kinderkrankenpflegerinnen und Hebammen, die die Sprechstunden durchführen, auch durch die räumliche Nähe mit dem ärztlichen Personal gut vernetzen. Auch finden die Sanitätsassistentinnen in den Gemeinschaftsräumen neue Arbeitsplätze. Gundula Gröber, Pflegedienstleiterin, kann dies nur bestätigen: „Es gibt viele Netzwerke, aber leider sind die Dienste sehr oft räumlich getrennt, was einen Austausch erschwert – hier braucht es nur ein paar Schritte dafür.“

Christian Bianchi, Bürgermeister von Leifers, ist froh darüber, dass die Einrichtung nun wieder von Gesundheitsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern genutzt wird: „Nach der Pensionierung einiger Ärzte für Allgemeinmedizin standen Räume leer und es war mir deshalb ein Herzensanliegen, dass das ‚Medilife‘ weiterhin ein Bezugspunkt für gesundheitliche Belange der Bevölkerung von Leifers und Umgebung bleibt.“

Auch wenn die Umzugsarbeiten bis zum endgültigen Abschluss noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden, so ist es für Claudio Paganini doch ein großer Schritt, dass dieses „Haus für Eltern und Kinder“ nun umgesetzt werden konnte: „Gerade in der gesundheitlichen Betreuung von Kindern ist das Arbeiten im Netzwerk enorm wichtig – im ‚Medilife‘ können wir berufsgruppenübergreifend Themen besprechen und Eltern bei Bedarf auch gemeinsam beraten, was einen großen Qualitätssprung bedeutet. Wir können vom Anbeginn der Schwangerschaft bis zur Pubertät für Familien da sein.“

Generaldirektor Florian Zerzer dankt dem Kinderarzt Claudio Paganini, der selbst in der neuen Einrichtung tätig sein wird und der die Anmietung und Übersiedelung ins „Medilife“ in die Wege leitete: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nun auch mehr Platz zur Verfügung, um ihre immer wichtiger werdende Arbeit durchzuführen. Gerade in heutigen Zeiten, in denen vielen jungen Eltern familiäre Netzwerke zum Austausch fehlen, ist es von großer Wichtigkeit, wenn kompetente Ansprechpartner an einem Ort zur Verfügung stehen.“