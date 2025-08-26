Neues Online-Portal für den südtirolmobil U19 Pass

Von: Ivd

Bozen – Das U19-Abo von südtirolmobil ist das Jahresabo für Jugendliche unter 19 Jahren und ermöglicht kostengünstige Fahrten mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Südtirol. Ab sofort sind Beantragung und Verlängerung dank eines neuen Online-Portals schneller, übersichtlicher und leichter zu bedienen, teilt das Ressort für Infrastrukturen und Mobilität mit.

Positive Rückmeldungen habe es diesbezüglich unter anderem von Seiten des LVH-Vizepräsidenten Hannes Mussak gegeben, der erklärt: „Diese Lösung ist besonders positiv für Praktikanten und Lehrlinge unter 19 Jahren, die nun ebenfalls vom U19-Abo profitieren können. Das erleichtert ihre Mobilität und bringt einen konkreten Vorteil für junge Menschen und das Handwerk in Südtirol.“

Die Neubestellung des Jahresabos erfolgt auf der Webseite in drei Schritten:

Öffnen der Webseite myportal.suedtirolmobil.info Persönliche Daten eingeben und registrieren Antrag abschließen und neuen U19-Pass erhalten.

Die Verlängerung erfolgt ebenfalls auf der Webseite in drei Schritten:

Öffnen der Webseite myportal.suedtirolmobil.info Daten des bestehenden U19-Pass eingeben. Zahlung bestätigen und ohne Unterbrechung weiterfahren.

Wertschätzung für die neue Lösung kommt auch von der Vorsitzenden des Landesbeirats der Eltern, Silvia Cadamuro: „Das neue Portal macht die Bestellung und Verlängerung des U19-Abos wirklich einfach. In wenigen Minuten ist alles online erledigt, eine große Erleichterung für Familien, die so alles selbstständig und ohne Zeitverlust organisieren können.“

Neben dem neuen digitalen Portal stehen weiterhin auch die Service Desks und das südtirolmobil Kundenportal zur Verfügung. Von Montag bis Freitag, jeweils von 9.00 bis 13.00 Uhr, bieten die Service Desks an den Infopoints von südtirolmobil in Bozen, Brixen, Bruneck und Meran direkte Unterstützung bei Fragen zum neuen Nutzerportal.

Alle Informationen zum U19 Pass sind auf suedtirolmobil.info/u19 abrufbar.