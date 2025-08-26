Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Neues Online-Portal für den südtirolmobil U19 Pass
Bestellung und Verlängerung vereinfacht

Neues Online-Portal für den südtirolmobil U19 Pass

Dienstag, 26. August 2025 | 17:12 Uhr
Die Bestellung bzw. Verlängerung des U19-Abos ist jetzt auf einer eigenen Homepage schnell und einfach möglich.
Ivan Brentegani
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Das U19-Abo von südtirolmobil ist das Jahresabo für Jugendliche unter 19 Jahren und ermöglicht kostengünstige Fahrten mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Südtirol. Ab sofort sind Beantragung und Verlängerung dank eines neuen Online-Portals schneller, übersichtlicher und leichter zu bedienen, teilt das Ressort für Infrastrukturen und Mobilität mit.

Positive Rückmeldungen habe es diesbezüglich unter anderem von Seiten des LVH-Vizepräsidenten Hannes Mussak gegeben, der erklärt: „Diese Lösung ist besonders positiv für Praktikanten und Lehrlinge unter 19 Jahren, die nun ebenfalls vom U19-Abo profitieren können. Das erleichtert ihre Mobilität und bringt einen konkreten Vorteil für junge Menschen und das Handwerk in Südtirol.“

Die Neubestellung des Jahresabos erfolgt auf der Webseite in drei Schritten:

  1. Öffnen der Webseite myportal.suedtirolmobil.info
  2. Persönliche Daten eingeben und registrieren
  3. Antrag abschließen und neuen U19-Pass erhalten.

Die Verlängerung erfolgt ebenfalls auf der Webseite in drei Schritten:

  1. Öffnen der Webseite myportal.suedtirolmobil.info
  2. Daten des bestehenden U19-Pass eingeben.
  3. Zahlung bestätigen und ohne Unterbrechung weiterfahren.

Wertschätzung für die neue Lösung kommt auch von der Vorsitzenden des Landesbeirats der Eltern, Silvia Cadamuro: „Das neue Portal macht die Bestellung und Verlängerung des U19-Abos wirklich einfach. In wenigen Minuten ist alles online erledigt, eine große Erleichterung für Familien, die so alles selbstständig und ohne Zeitverlust organisieren können.“

Neben dem neuen digitalen Portal stehen weiterhin auch die Service Desks und das südtirolmobil Kundenportal zur Verfügung. Von Montag bis Freitag, jeweils von 9.00 bis 13.00 Uhr, bieten die Service Desks an den Infopoints von südtirolmobil in Bozen, Brixen, Bruneck und Meran direkte Unterstützung bei Fragen zum neuen Nutzerportal.

Alle Informationen zum U19 Pass sind auf suedtirolmobil.info/u19 abrufbar.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
71
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Kommentare
46
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Kommentare
34
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Kommentare
32
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Kommentare
23
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 