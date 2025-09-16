Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Neues Projekt für Landesberufsschule für Hotelwesen “C. Ritz” in Meran
"Schulen haben für unser Ressort höchste Priorität"

Neues Projekt für Landesberufsschule für Hotelwesen “C. Ritz” in Meran

Dienstag, 16. September 2025 | 16:56 Uhr
sym lehrer Auch in der Schule muss gespart werden
APA/APA/dpa/Bernd Weißbrod
Schriftgröße

Von: luk

Bozen/Meran – Auf Vorschlag von Landesrat Christian Bianchi hat die Landesregierung das Projekt zur Sanierung der Landesberufsschule für Hotelwesen “Cesare Ritz” in Meran genehmigt. Sie ist die einzige italienischsprachige Schule für Hotelfachausbildung in Südtirol.

Die “Ritz” wurde 1958 gegründet und ist seit 2002 als gleichgestellte Schule anerkannt. Seit jeher gilt die Schule als wichtiger Bezugspunkt für die Ausbildung von Fachkräften im Hotelwesen. Mit dem Umzug der Landesberufsschule “G. Marconi“ in ein neues Gebäude in Untermais im Schuljahr 2025/26 wird das Gebäude in der Karl-Wolf-Straße 44 ganz der “Ritz” gehören. Dadurch entsteht die Möglichkeit, die gesamte Schule neu zu organisieren und zu modernisieren.

Das Projekt stützt sich auf eine Machbarkeitsstudie, die die Bedürfnisse des Unterrichts, den städtischen Kontext und die vorhandenen Gebäude berücksichtigt hat. Vorgesehen ist ein Neubau mit Mensa für die dortige Schulzone, Schülerheim und überdachtem Parkplatz. Zudem sollen die Außenanlagen neu gestaltet und das bestehende Schülerheim abgerissen werden. Anschließend stehen der Ausbau der Hotelfachschule sowie die Sanierung des bestehenden Schulgebäudes.

“Mit dem Vorhaben schreiben wir ein neues Kapitel der Schulgeschichte. Durch die umfassende Sanierung des gesamten Schulcampus schaffen wir moderne und funktionale Räume, die den Anforderungen des Unterrichts entsprechen. Zugleich halten wir Unterbrechungen während der Arbeiten gering”, sagt Bianchi. Damit der Unterricht ungestört weitergehen kann, bleibt die Zweigstelle im ehemaligen Böhler-Gebäude während der gesamten Bauzeit geöffnet.

Die Gesamtinvestitionen für das Projekt werden auf rund 60 Millionen Euro geschätzt. “So viel in Bildung zu investieren, ist ein klares Signal unseres Hochbauressorts, und zwar, dass Schulen für uns an erster Stelle stehen”, unterstreicht Bianchi. Mit diesem Eingriff wolle das Land die Qualität und Attraktivität des Ausbildungsangebots im Bereich Hotelwesen weiter steigern. Die Schule “Cesare Ritz” soll Mittelpunkt eines erneuerten, zukunftsorientierten Campus werden.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
54
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Kommentare
51
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
46
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Kommentare
45
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
41
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 