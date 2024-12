Neujahrs-Entschuldigungskarte zu Eheren Jannik Sinners

Von: Ivd

Bruneck – Der Kiwanis Club Bruneck legt in diesem Jahr bereits die fünfte Neujahrs-Entschuldigungskarte auf, deren Verkaufserlös einem karitativen Zweck zugeführt wird. Wie bereits Tradition ist, wurde zu Beginn dieser Aktion eine Karte an den Brunecker Bürgermeister Roland Griessmair vom Präsidenten des KC Bruneck, Josef Schwärzer und der Künstlerin Will-ma Kammerer übergeben.

Der Name Neujahrs-Entschuldigungskarte bezieht sich auf einen kurz vor 1820 im österreichischen und bayerischen Raum aufgekommenen Brauch, der vor allem den Zweck hatte, die damals weit verbreitete Verpflichtung des Neujahrsbesuchs einzuschränken. Mit dieser Karte konnte sich der Käufer von der Pflicht befreien, persönlich Neujahrswünsche zu überbringen. Gleichzeitig diente sie einem sozialen Zweck, denn die Erlöse wurden genutzt, um die Armen zu unterstützen.

Die Brunecker Künstlerin Wil-ma Kammerer hat für das Jahr 2024 ein besonderes Motiv geschaffen: „matchball 2024“ versteht sich als bewusster Gegenpol zur vorherrschenden Negativität. Das Werk ehrt Jannik Sinner, dessen sportliche Leistungen nicht nur triumphale Erfolge repräsentieren, sondern auch die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und einen Lichtblick im Alltag zu schaffen. Es würdigt die Schönheit des Erfolgs und die Inspiration, die wir in diesen besonderen Momenten finden können. Wil-ma Kammerer stammt ursprünglich aus St. Lorenzen, studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Urbino und lebt und arbeitet in Bruneck.

Die Karte wurde in einer limitierten Auflage von 100 Stück im Format A4 und 200 Stück im Format A5 gedruckt. Jedes Bild wird von der Künstlerin nummeriert und handsigniert. Es ist zum Preis von 60 Euro (A4) und für 10 Euro (A5) in der Zieglauer Apotheke in Bruneck erhältlich. Die Erlöse dieser Aktion kommen einem karitativen, sozialen Zweck zugute, ganz im Sinne des Kiwanis-Leitspruchs: “Wir helfen den Kindern dieser Welt“.