Neustart für den Dorflift in Kastelruth

Kastelruth – Am Freitag ist der neue Dorflift Kastelruth feierlich eingeweiht worden. Der Tellerlift der Firma Doppelmayr und die Piste sind vor allem für Anfänger geeignet und bei Familien mit Kleinkindern sehr beliebt. Die Skipiste ist rund 450 Meter lang. Die Schneelage in diesem Winter war ideal, der neue Dorflift wurde von der Dorfbevölkerung begeistert angenommen.

Schon in den 70-er Jahren gab es in Kastelruth zwei Skilifte, der Marinzenlift ist seit 2009 nur noch im Sommer in Betrieb, der Gunslift wurde aufgrund der Wirtschaftskrise 2008 geschlossen und komplett abgebaut.

Im Jahre 2015 ergriffen einige engagierte Personen die Initiative den ehemaligen Gunslift wieder zum Leben zu erwecken. Eine Gesellschaft unter der Bezeichnung „Dorflift Kastelruth“ wurde gegründet und ein Projekt für einen neuen Schlepplift eingereicht. Mehr als 100 Personen haben das Vorhaben mit Spenden unterstützt und für den notwendigen Rückhalt gesorgt. Präsident Christoph Senoner bedankte sich bei der Einweihungsfeier bei allen, die das Projekt möglich gemacht haben. „Manchmal merkt man erst, dass etwas fehlt, wenn es nicht mehr da ist“, so Senoner. Die erste Saison ist gut angelaufen, der Dorflift wurde von der Bevölkerung begeistert angenommen. Auch die Pistenverhältnisse waren dank der Beschneiungsanlage bisher gut, das Angebot am Dorflift wird in den nächsten Jahren noch erweitert und ausgebaut werden.

Nachdem die Anlage von Pfarrer Harald Kössler mit einem kurzen Gebet gesegnet wurde, gratulierte auch Cristina Pallanch, Bürgermeisterin von Kastelruth: „Solche Infrastrukturen sind sowohl aus sozialer als auch aus sportlicher Hinsicht wichtig für das Dorf. Namhafte Skistars wie Peter Fill und Denise Karbon haben auf den Pisten der früheren Lifte in Kastelruth ihre ersten Schwünge auf Skiern unternommen. Gerade für die Kleinsten ist es ideal eine Skipiste in Dorfnähe zu haben.“ Sie wünscht weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen.

Nachdem Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider im Jahre 2022 die Konzession für die Seilbahnanlage genehmigt hatte, konnten Ende August 2022 die Bauarbeiten beginnen. Nach knapp viermonatiger Bauzeit konnte der Dorflift Kastelruth – sieben Jahre nach Einreichung des ersten Projekts – dann kurz vor Weihnachten in Betrieb gehen. Der Landesrat ließ es sich nicht nehmen, bei der Einweihung mit dabei zu sein. Er freute sich über die vielen Anwesenden und erzählte über den beschwerlichen Weg bis zur Eröffnung.

„Es ist mir sehr wichtig, dass auch Infrastrukturen, die vor allem für die Einheimischen großen Wert haben, realisiert werden können. Der Dorflift Kastelruth ist ein schönes Beispiel, was man mit Zusammenhalt und Durchhaltevermögen alles erreichen kann.“ Landesrat Daniel Alfreider wünscht besonders allen Kindern viel Spaß und Freude am Skifahren am neuen Dorflift und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.