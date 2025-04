Nintendo Switch 2 kommt am 5. Juni auf den Markt

Von: APA/dpa

Nintendo bringt seine neue Konsole Switch 2 am 5. Juni auf den Markt. Der Preis soll bei rund 480 Euro liegen, wie der japanische Spielehersteller in einem “Nintendo Direct” genannten Werbestream ankündigte. Die Switch ist das wichtigste Produkt für Nintendo. Darauf veröffentlicht das Unternehmen exklusiv seine neuen Spiele, etwa die Reihen “Pokémon”, “Animal Crossing” und alles, was zum “Super Mario”-Franchise gehört. Nur für mobile Plattformen gibt es spezielle Ableger.

Die Switch 2 wird das Vorgängermodell ablösen, das mit mehr als 150 Millionen Verkäufen auf Platz drei der erfolgreichsten Konsolen liegt, nach der Sony PlayStation 2 und dem Nintendo DS. Ob die beiden Wettbewerber ebenfalls an Nachfolgemodellen arbeiten, ist nicht bekannt.

Zu den ersten Spielen gehören unter anderem das neue “Mario Kart World”, “Elden Ring” und “Donkey Kong”. Insgesamt wurden mehr als 50 Spiele für die Konsole angekündigt.

Audio- und Videochat über die Konsole

Bei der Präsentation stellte Nintendo einige neue Online-Funktionen in den Vordergrund. Ein zentrales Feature soll die Spielenden stärker verbinden: Über den neuen C-Button rufen sie einen “GameChat” auf, mit dem sie direkt über die Konsole per Audio miteinander verbunden sind.

Gleichzeitig kann der aktuelle Bildschirm mit der Gruppe geteilt werden. Mit einer separat erhältlichen Kamera ist auch ein direkter Videochat möglich. Für die Online-Funktionen ist ein separates Abo nötig.

Spiele mit anderen teilen

Über “GameShare” können darüber hinaus Spiele mit anderen Besitzern einer Switch 2 oder Switch geteilt werden. Einige der Spiele für die Switch 1 kommen als überarbeitete Version auf die neue Konsole. Sie werden teilweise mit neuen Inhalten erweitert. Wer die Versionen für die Switch 1 bereits besitzt, kann sich dafür ein Erweiterungspack für die neue Konsole kaufen.