Ein Pokemon-Spiel und Kirby Air Riders sollen die Nachfrage ankurbeln

Nintendo will noch mehr Spielekonsolen verkaufen

Dienstag, 04. November 2025 | 11:43 Uhr
Ein Pokemon-Spiel und Kirby Air Riders sollen die Nachfrage ankurbeln
Der japanische Unterhaltungselektronik-Hersteller Nintendo will im laufenden Geschäftsjahr noch mehr Spielekonsolen verkaufen als bisher geplant. Das Unternehmen schraubte am Dienstag seine Absatzprognose für die Switch 2 auf 19 Millionen Stück bis Ende März nach oben. Bisher hatte Nintendo mit vier Millionen Verkäufen weniger gerechnet.

Der Gewinn soll mit umgerechnet 2 Mrd. Euro um 16 Prozent höher ausfallen als erwartet

In der ersten Jahreshälfte schrumpfte die Gewinnmarge allerdings um zehn Prozentpunkte auf 13,2 Prozent. Allein vom Verkaufsstart im Juni bis Ende September verkaufte Nintendo 10,3 Millionen Switch-Konsolen, mit Spielen wie “Mario Kart World” und “Donkey Kong Bonanza”. In den kommenden Monaten sollen unter anderem ein neues Pokemon-Spiel und “Kirby Air Riders” die Nachfrage weiter ankurbeln.

