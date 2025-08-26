Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Nissans Aktie fällt nach avisiertem Ausstieg von Mercedes
Nissans Aktie im Sinkflug

Nissans Aktie fällt nach avisiertem Ausstieg von Mercedes

Dienstag, 26. August 2025 | 04:41 Uhr
Nissans Aktie im Sinkflug
APA/APA/AFP/YUICHI YAMAZAKI
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der angekündigte Ausstieg von Mercedes-Benz hat die Aktie des angeschlagenen japanischen Automobilherstellers Nissan am Dienstag um rund sechs Prozent auf Talfahrt geschickt. Der Stuttgarter Autobauer will seine Beteiligung von 3,8 Prozent im Wert von umgerechnet rund 346 Millionen Dollar (295,80 Mio. Euro) an dem japanischen Konkurrenten verkaufen. Die Beteiligung habe keine strategische Bedeutung mehr, hatte ein Sprecher am Montag erklärt.

Der Schritt unterstreicht die Skepsis der Anleger über die Sanierungsaussichten von Nissan, das mit Zöllen und sinkenden Verkäufen in den USA und China zu kämpfen hat. Der Konzern hatte im Ende Juni abgelaufenen Quartal einen Verlust von 535 Millionen Dollar verbucht. Der seit April amtierende Konzernchef Ivan Espinosa hat einen umfassenden Umbauplan angekündigt, der unter anderem eine deutliche Reduzierung der Produktionskapazitäten und der Standorte vorsieht. Anfang 2021 hatte Nissan seinerseits seine Beteiligung an Mercedes verkauft, um finanzielle Schwierigkeiten zu überwinden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Kommentare
35
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Kommentare
34
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
33
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Kommentare
20
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
17
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 